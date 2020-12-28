Розробника гри-стратегії "Гра престолів" отруїли

Джастін Гарпер

Бізнес-кореспондент, BBC News

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Китайського магната, який помер на католицьке Різдво, отруїли, повідомляє поліція Шанхаю.

39-річний Лін Ці був виконавчим директором компанії-розробника ігор Yoozoo, найбільш відомого за грою-стратегією "Гра престолів: Зима наближається".

Головним підозрюваним є колега Лін Ці. Поліція називає підозрюваного лише за прізвищем Сю.

Вважалося, що померлий мав капітал у приблизно 6,8 млрд юанів (1,4 млрд доларів), згідно з рейтингом китайських багатіїв Hurun China Rich List.

Ким був Лін Ці

Бізнесмен був зіркою прибуткової ігрової індустрії Китаю, а також брав участь у виробництві фільмів.

Він заснував Yoozoo у 2009 році й успішно керував компанією у той період, коли відбулося зростання популярності мобільних ігор.

Компанія опублікувала емоційну заяву у своєму офіційному мікроблозі Weibo у зв'язку зі смертю засновника.

"Ми будемо разом, будемо продовжувати бути добрими, продовжувати вірити в добро і продовжувати боротьбу з усім, що є поганим", - йдеться в ній.

Користувачі Weibo відповіли тисячами коментарів, заяву переглянули 290 мільйонів разів.

Чимало віддавали шану Лін Ці, використавши у дописах каліграфію, оскільки бізнесмен захоплювався поезією та каліграфією.

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Чим його отруїли?

Деталі злочину не розголошуються, але, згідно із заявами поліції, Лін Ці отруїли.

Раніше компанія Yoozoo повідомляла, що Лін Ці потрапив до лікарні після того, як йому стало зле, але його стан був стабільний. Але вже 25 грудня компанія оголосила про його смерть.

Місцеві ЗМІ повідомили про затримання колеги померлого Сюй Яо, який очолює відділ кіновиробництва Yoozoo.

Деякі китайські ЗМІ також писали про можливе отруєння Лін Ці чаєм пуер, строк придатності якого минув.

Чим займається компанія Yoozoo?

Крім гри "Гра престолів", Yoozoo разом з іншою китайською компанією Tencent Holdings також є співвидавцем популярної гри Brawl Stars, розробленої компанією Supercell.

Компанія також володіє правами на екранізацію китайського науково-фантастичного роману "Проблема трьох тіл" письменника Лю Цисіня.

Але її кінобізнес виявився не таким успішним, як сподівалася компанія, і проєкт з екранізації книги у шести фільмах Yoozoo Pictures так і не реалізували.

У вересні компанія надала американській платформі Netflix право адаптувати науково-фантастичний роман для телебачення.

Книга є першим випуском трилогії "Спогади про минуле Землі" письменника Лю Цисіня, що отримала визнання критиків. Серед фанів книги - колишній президент США Барак Обама і власник Facebook Марк Цукерберг.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лю Цисіня вважають обличчям китайської наукової фантастики