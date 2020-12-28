23 людини померли від Covid-19 у будинку для літніх після візиту "святого Миколая"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На коронавірус у будинку літніх людей у містечку Мол захворіли 107 мешканців та 18 співробітників

23 людини померли від Covid-19 у будинку літніх людей у комуні Мол на півночі Бельгії після візиту святого Миколая. Про це повідомляють провідні бельгійські видання Le Soir та RTBF.

Спалах коронавірусу у будинку літніх людей зафіксували два тижні тому. Перед цим, 4 грудня будинок відвідав волонтер, який виконував роль святого Миколая і на той момент не знав, що є інфікованим коронавірусом.

Згідно з інформацією Le Soir, вірусолог Марк ван Ранст повідомив у Twitter, що більшість мешканців та співробітників будинку заразилися однаковим штамом коронавірусу.

За словами вірусолога, згідно з результатами лабораторних аналізів, 97 зі 107 мешканців та всі 18 співробітників заразилися однаковим штамом, ще 10 мешканців - іншими штамами Covid-19.

"Однак поки не можна з упевненістю стверджувати, що відповідальність за це несе "святий Миколай", який відвідав заклад 4 грудня. Чоловік регулярно приїжджав до будинку людей похилого віку як волонтер, і, отже, його також міг заразити мешканець або співробітник будинку", - наголошує Le Soir.