Іран досі не надав звіт про розслідування збитого літака МАУ - МЗС

Автор фото, Barcroft Media/GettyImages Підпис до фото, Церемонія прощання із загиблим українським екіпажем в аеропорту "Бориспіль", 19 січня 2020 року

Іран досі не передав Україні проєкт технічного звіту щодо причин авіакатастрофи літака МАУ в небі над Тегераном.

Про це в інтерв'ю ВВС News Україна повідомив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін.

Іранська сторона визнала, що збила літак рано-вранці 8 січня зенітною ракетою. За кілька годин перед тим влада цієї країни оголосила стан підвищеної бойової готовності, оскільки очікувала можливого контрудару американців з території Іраку.

У технічному розслідуванні були задіяні експерти й з України, але сам звіт готує іранська влада. Вона мала його завершити впродовж одного року після збиття літака.

Україна зможе надати до його проєкту свої зауваження та пропозиції. Але досі ніякої інформації про це немає.

"Українській сторони не надходив проєкт технічного звіту, підготовлений Іраном. Він обіцяє зробити це до кінця цього року. Ми чуємо ці обіцянки вже два місяці", - наголосив Євгеній Єнін.

Автор фото, SOPA Images/GettyImages Підпис до фото, Світлини загиблих бортпровідників: Юлії Сологуб, Катерини Статнік, Ігоря Матькова, Дениса Лихно, Марії Микитюк, Валерії Овчарук.

За словами дипломата, "сталося невелике непорозуміння", коли низка ЗМІ повідомила про нібито передачу такого звіту Україні та іншим державам-учасницям розслідування. Насправді йшлося лише про відеоконференцію, в якій брали участь представники цих країн і де обговорили технічне розслідування авіакатастрофи.

Остаточний звіт щодо всіх обставин трагедії є ключовим етапом встановлення справедливості в цій справі. Він має дати відповідь на питання щодо технічної справності літака, правильності дій пілотів, взаємодії іранських цивільних спеціалістів з тегеранського аеропорту та військових, що відповідали за ППО тощо.

За словами заступника міністра, про будь-які компенсації можна буде говорити лише після визначення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності.

Для України принципово з'ясувати, чи існували системні проблеми з безпекою польотів в небі Ірану. А також як можна попередити подібні трагедії в майбутньому.

"На жаль, ми змушені констатувати брак довіри у відносинах наших держав. Ми пропонували Ірану створити спільну слідчу групу. Наполягали на проведенні спільних слідчих дій за участі українських та іранських слідчих та прокурорів. Поки що дані ними обіцянки лишилися на папері", - повідомив Євгеній Єнін.

Напередодні здачі технічного звіту влада Канади висловила сумнів у незалежності та неупередженості розслідування, яке здійснює Іран. На борту збитого літака загинули 57 громадян цієї країни.

Загалом ця авіакатастрофа забрала життя 176 людей. З них 11 - громадяни України, зокрема 9 членів екіпажу МАУ.

"Сторона, відповідальна за ситуацію, веде в основному приховане розслідування, що не вселяє упевненості чи довіри", - йдеться в незалежному звіті спеціального радника канадського уряду щодо трагедії від 14 грудня.