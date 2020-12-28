Журналістку ув'язнили на чотири роки за репортажі з коронавірусного Уханю

Автор фото, Youtube/Screenshot Підпис до фото, Чжан Чжань арештували ще у березні, а тепер засудили

Суд у Китаї засудив незалежну журналістку до чотирьох років в'язниці за висвітлення подій під час спалаху коронавірусу в місті Ухань, звідки почалася світова пандемія.

Чжан Чжань визнали винною у розпалюванні ворожнечі та підбурюванні до безладів. Це - стандартне формулювання обвинувачення, яке в Китаї часто використовують проти дисидентів та активістів.

Колишню юристку Чжан Чжань затримали у травні. На знак протесту вона вже кілька місяців голодує. Її адвокат каже, що здоров'я дівчини підірвано.

Незалежна журналістка зіткнулася з переслідуванням влади після публікації репортажів про те, що відбувалося в Ухані під час спалаху коронавірусу.

У Китаї немає вільних ЗМІ, й уряд жорстко придушує спроби активістів та незалежних журналістів розповідати про події, пов'язані з пандемією.

Один з адвокатів журналістки повідомив AFP, що Чжан Чжань була надзвичайно пригнічена ​​суворістю вироку. Він додав, що мати журналістки стала голосно схлипувати після оголошення вердикту у будівлі суду.

"Бунтівна душа"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Китайська влада заважає журналістам розповідати про події, пов'язані з пандемією

Ще до свого арешту у відеоінтерв'ю незалежному кінематографістові Чжан Чжань розповіла, що вирішила поїхати в Ухань ще у лютому, прочитавши допис одного з мешканців міста про життя під час пандемії.

Прибувши в місто, вона стала описувати все, що відбувалося на вулицях і в лікарнях, попри погрози з боку влади. Її розповіді широко розійшлися по соцмережах.

За словами неурядової організації "Захисники прав людини в Китаї", Чжан Чжань також розповідала про затримання інших незалежних журналістів і переслідування родичів жертв епідемії, які намагалися знайти винних і притягнути їх до відповідальності.

В одному з відеоінтерв'ю, з яким мали можливість ознайомитися журналісти BBC, вона сказала: "Ймовірно, у мене бунтівна душа... я просто документую правду. Чому мені не дозволяють про неї розповідати? Я не зупинюся, бо країна не має повернутися у минуле".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поліція зупиняє журналістів біля будинку суду в Шанхаї

Правозахисники кажуть, що Чжан Чжань зникла 14 березня. Наступного дня стало відомо, що її затримала поліція в Шанхаї, у 640 км від міста Ухань.

Офіційне звинувачення їй висунули на початку листопада. У ньому йшлося про те, що вона нібито поширювала неправдиву інформацію, публікуючи тексти, відео та інші матеріали на таких платформах, як WeChat, Twitter та YouTube.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Команда ВВС відвідала Ухань, аби поглянути, як місто відновлюється після епідемії.

Крім того, у висновку звинувачення наголошувалося, що вона давала інтерв'ю іноземним ЗМІ і навмисно поширювала неправдиву інформацію про ситуацію з коронавірусом в місті Ухань.

"Вирок, що викликає тривогу"

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пандемія почалася зі спалаху в Ухані у грудні 2019 року, але зараз там ситуація перебуває під контролем

Після затримання Чжан Чжань почала голодування на знак протесту, і, за наявними відомостями, перебуває у важкому стані.

На початку грудня вона розповіла своїм адвокатам, що її примусово годують через трубку і вона страждає від головного болю, запаморочення та болю в шлунку.

"Її тримають у кайданках 24 години на добу. Їй потрібна допомога для того, щоб піти в туалет, вона не може нормально спати. У неї сильне нервове виснаження, і кожен день для неї - це просто катування", - заявив адвокат журналістки Чжан Кеке.

Він подав прохання про відкладення судового засідання через погане здоров'я своєї підзахисної.

Минулого року Чжан Чжань затримали на деякий час за підтримку опозиційних активістів в Гонконзі.

Один зі співробітників "Захисників прав людини в Китаї" зазначив, що вирок Чжан Чжань викликає тривогу: "Це суворий вирок. Китайська влада має намір заткнути їй рот, і водночас налякати й інших громадян, які намагаються оприлюднити те, що відбувалося в Ухані", - сказав він в інтерв'ю BBC.

"Мене дуже турбує доля всіх тих, кого арештували за поширення інформації про ситуацію в Ухані", - додав він.

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Раніше в цьому році зникли ще кілька цивільних журналістів, які висвітлювали події в Ухані: Лі Цзехуа, Чен Ціші і Фан Бін.

Зрештою Лі знайшовся, сказавши, що його примусово помістили в карантин. Про Чена кажуть, що він живе у родичів під наглядом поліції, а про те, де перебуває Фан Бін, як і раніше, нічого не відомо.