Журналістку ув'язнили на чотири роки за репортажі з коронавірусного Уханю
Суд у Китаї засудив незалежну журналістку до чотирьох років в'язниці за висвітлення подій під час спалаху коронавірусу в місті Ухань, звідки почалася світова пандемія.
Чжан Чжань визнали винною у розпалюванні ворожнечі та підбурюванні до безладів. Це - стандартне формулювання обвинувачення, яке в Китаї часто використовують проти дисидентів та активістів.
Колишню юристку Чжан Чжань затримали у травні. На знак протесту вона вже кілька місяців голодує. Її адвокат каже, що здоров'я дівчини підірвано.
Незалежна журналістка зіткнулася з переслідуванням влади після публікації репортажів про те, що відбувалося в Ухані під час спалаху коронавірусу.
У Китаї немає вільних ЗМІ, й уряд жорстко придушує спроби активістів та незалежних журналістів розповідати про події, пов'язані з пандемією.
Один з адвокатів журналістки повідомив AFP, що Чжан Чжань була надзвичайно пригнічена суворістю вироку. Він додав, що мати журналістки стала голосно схлипувати після оголошення вердикту у будівлі суду.
"Бунтівна душа"
Ще до свого арешту у відеоінтерв'ю незалежному кінематографістові Чжан Чжань розповіла, що вирішила поїхати в Ухань ще у лютому, прочитавши допис одного з мешканців міста про життя під час пандемії.
Прибувши в місто, вона стала описувати все, що відбувалося на вулицях і в лікарнях, попри погрози з боку влади. Її розповіді широко розійшлися по соцмережах.
За словами неурядової організації "Захисники прав людини в Китаї", Чжан Чжань також розповідала про затримання інших незалежних журналістів і переслідування родичів жертв епідемії, які намагалися знайти винних і притягнути їх до відповідальності.
В одному з відеоінтерв'ю, з яким мали можливість ознайомитися журналісти BBC, вона сказала: "Ймовірно, у мене бунтівна душа... я просто документую правду. Чому мені не дозволяють про неї розповідати? Я не зупинюся, бо країна не має повернутися у минуле".
Правозахисники кажуть, що Чжан Чжань зникла 14 березня. Наступного дня стало відомо, що її затримала поліція в Шанхаї, у 640 км від міста Ухань.
Офіційне звинувачення їй висунули на початку листопада. У ньому йшлося про те, що вона нібито поширювала неправдиву інформацію, публікуючи тексти, відео та інші матеріали на таких платформах, як WeChat, Twitter та YouTube.
Крім того, у висновку звинувачення наголошувалося, що вона давала інтерв'ю іноземним ЗМІ і навмисно поширювала неправдиву інформацію про ситуацію з коронавірусом в місті Ухань.
"Вирок, що викликає тривогу"
Після затримання Чжан Чжань почала голодування на знак протесту, і, за наявними відомостями, перебуває у важкому стані.
На початку грудня вона розповіла своїм адвокатам, що її примусово годують через трубку і вона страждає від головного болю, запаморочення та болю в шлунку.
"Її тримають у кайданках 24 години на добу. Їй потрібна допомога для того, щоб піти в туалет, вона не може нормально спати. У неї сильне нервове виснаження, і кожен день для неї - це просто катування", - заявив адвокат журналістки Чжан Кеке.
Він подав прохання про відкладення судового засідання через погане здоров'я своєї підзахисної.
Минулого року Чжан Чжань затримали на деякий час за підтримку опозиційних активістів в Гонконзі.
Один зі співробітників "Захисників прав людини в Китаї" зазначив, що вирок Чжан Чжань викликає тривогу: "Це суворий вирок. Китайська влада має намір заткнути їй рот, і водночас налякати й інших громадян, які намагаються оприлюднити те, що відбувалося в Ухані", - сказав він в інтерв'ю BBC.
"Мене дуже турбує доля всіх тих, кого арештували за поширення інформації про ситуацію в Ухані", - додав він.
Раніше в цьому році зникли ще кілька цивільних журналістів, які висвітлювали події в Ухані: Лі Цзехуа, Чен Ціші і Фан Бін.
Зрештою Лі знайшовся, сказавши, що його примусово помістили в карантин. Про Чена кажуть, що він живе у родичів під наглядом поліції, а про те, де перебуває Фан Бін, як і раніше, нічого не відомо.