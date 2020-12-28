Локдаун після свят: за і проти. Теленовини ВВС
У випуску:
- Локдаун з 8 січня. Навіщо українська влада запроваджує посилений карантин після свят і чи допоможе це стримати поширення коронавірусу.
- Довгоочікувана вакцина: як щеплення проти коронавірусу розпочали робити в країнах ЄС і чи багато охочих.
- Історія Пола Вілана: американець розповів, як його арештували і засудили за шпигунство у Росії.
- Книговидання в епоху пандемії. Інтерв'ю із переможницею конкурсу Книга року ВВС-2020 Оксаною Забужко.
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