Локдаун після свят: за і проти. Теленовини ВВС

У випуску:

  • Локдаун з 8 січня. Навіщо українська влада запроваджує посилений карантин після свят і чи допоможе це стримати поширення коронавірусу.
  • Довгоочікувана вакцина: як щеплення проти коронавірусу розпочали робити в країнах ЄС і чи багато охочих.
  • Історія Пола Вілана: американець розповів, як його арештували і засудили за шпигунство у Росії.
  • Книговидання в епоху пандемії. Інтерв'ю із переможницею конкурсу Книга року ВВС-2020 Оксаною Забужко.

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