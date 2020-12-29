Реєстр тих, хто відмовився від вакцинації. Як Іспанія готується протидіяти Covid-19

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Іспанія створить реєстр людей, які відмовляться від вакцинації проти коронавірусу. Вона поділиться ним з іншими країнами Європейського Союзу, заявив міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла.

Він заявив, що цей список не буде відкритим для громадськості та роботодавців.

Чиновник запевнив, що єдиний спосіб перемогти вірус - "зробити щеплення всім нам - чим більше, тим краще".

Іспанія є однією з тих країн Європи, які найбільше постраждали від вірусу.

Зараз країна запускає масове вакцинування препаратом Pfizer-BioNTech, який схвалили для країн-членів ЄС минулого тижня.

В інтерв'ю телеканалу La Sexta у понеділок пан Ілла підкреслив, що вакцинація не буде обов'язковою.

"Ми зробимо реєстр, який передаватимемо нашим європейським партнерам... Це перелік людей, яким запропонували вакцинацію, а вони відмовились", - сказав він.

"Це не документ, який оприлюднять, його зроблять з максимальною повагою до захисту персональних даних".

Він уточнив: "Люди, яким пропонують щеплення, від якого вони відмовляються з будь-якої причини, в реєстрі будуть спеціально позначені... що в системі - це не помилка, і що не треба давати цій людині можливості зробити щеплення".

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Згідно з останнім опитуванням, кількість громадян Іспанії, які заявили, що не прийматимуть вакцину, зараз зменшилась до 28% з 47% у листопаді.

В інших коментарях у понеділок пан Ілла сказав, що з людьми зв'яжуться регіональні органи влади, коли настане їхня черга робити щеплення.

"Люди, які вирішили не робити щеплення, що, на нашу думку, є помилкою, мають на це право", - сказав він журналістам. "Ми спробуємо розсіяти сумніви. Вакцинація рятує життя, це вихід із цієї пандемії".

Кількість людей, які померли від Covid-19 в Іспанії, у понеділок перевищила позначку 50 000. За час пандемії в країні зареєстрували понад 1,8 мільйона інфікованих. Суворі карантинні обмеження діють тут аж до весни.

В Україні кількість інфікованих за офіційними даними вже перевищила мільйон, а 18 тисяч померли.

Проте офіційна статистика не враховує багато випадків хвороби, коли лікарі не мають змоги чи не хочуть зробити тест.

Понад половина українців готові вакцинуватись безкоштовно, хоча понад 40% виступають проти. Україна хоче отримати перші вакцини в лютому цього року, проте в 2021-му вакцинувати планують тільки найвразливіші частини суспільства.