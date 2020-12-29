Кафе, радянська зірка і поліція. Відпочинок у Львові може закінчитись в'язницею

Автор фото, Національна поліція

У Львові поліція розслідує кримінальну справу щодо 19-річного киянина, який приїхав на відпочинок і гуляв містом у шапці-вушанці з радянською зіркою та гербом СРСР.

За статтею про поширення та пропаганду комуністичної символіки хлопцю загрожує до 5 років в'язниці, повідомила місцева поліція.

"28 грудня о 16.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з кафе на вулиці Валовій у Львові перебуває чоловік, на шапці якого присутня комуністична символіка", - заявили у поліції.

Порушником був 19 річний мешканець Києва. На його шапці з кокардою зображений серп і молот у червоній зірці.

Про затримання хлопця поки що не повідомляють.

У 2015 році Верховна Рада ухвалила пакет законів щодо декомунізації, який передбачає покарання за пропаганду та поширення символіки комуністичного та нацистського режимів.

Раніше в Україні повідомляли про справи та штрафи щодо носіння в Україні "георгіївських стрічок". Цю заборону запровадили у 2017 році.

Львівське видання "Діло" розповідає деталі інциденту з місця події.

Автор фото, УНІАН

Громадське затримання

Хлопця з шапкою та гербом СРСР помітили місцеві мешканці, зокрема, учасник АТО Ігор Шолтис.

"В центрі, на вулиці Валовій, прогулювались двоє молодих хлопців, один з яких на "шапці-вушанці" мав комуністичну символіку. Зайшли вони в один заклад, де, власне, я провів громадське затримання. Розпитував, де вони взяли цю символіку. Сказали, що придбали на "барахолці", бо було холодно. Що така символіка заборонена, кажуть, не знали", - повідомив виданню пан Шолтис.

Чоловік стверджує, що патрульна поліція, яка приїхала за викликом, не підтримувала їхні дії щодо хлопців з шапкою, та нібито поводилась щодо Шолтиса по-хамськи.

На відео спілкування ветеранів АТО з хлопцями видно, що вони обоє купили собі зимові шапки, але одна з "вушанок" не мала жодних позначок. Розмова на відео відбувалась без грубощів.