Коронавечірка на пляжі. Британські туристи спричинили політичний скандал

Автор фото, Reuters

Австралія може депортувати сотні туристів, які влаштували гучні вечірки на пляжі Сіднея на Різдво з грубим порушенням карантинних заборон.

На відео у соцмережах видно, як на пляжі Бронте напівоголеними й без масок у тисняві співають і танцюють натовпи молодих гультяїв.

Багато хто з них можуть бути британцями.

Подія викликала гнів місцевих мешканців та чиновників, які назвали її "абсолютно жахливою". Лікарі припускають, що ця вечірка може стати суперпоширювачем коронавірусу.

Сідней бореться з новим спалахом коронавірусу після місяців відсутності випадків хвороби у місцевих мешканців.

Через нову поява вірусу за тиждень до Різдва довелося відновити карантинні заходи у місті - обмежили святковів збори та заблокували Північні пляжі.

Спалах захворювання вже призвів до сотень нових випадків.

У вівторок міністр імміграції Австралії Алекс Хоук заявив, що був шокований сценами на пляжі Бронте. Він попередив інших відвідувачів.

"Якщо хтось загрожує громадській безпеці або здоров'ю, їхню візу можна анулювати", - сказав він.

Однак він не уточнив, чи влада буде відстежувати учасників вечірки - жоден з них не отримав штраф.

Що сталося на пляжі Бронте?

На Різдво в парку біля пляжу Бронте, який розташований поруч із відомим пляжем Бонді на сході Сіднея, помітили сотні туристів.

Такі святкові вечірки серед туристів тут були звичним явищем в інші роки.

Автор фото, PETER HANNAM Підпис до фото, Свідки кажуть, що більшість учасників вечірки були немісцевими і мали британський акцент

Свідки розповіли ВВС, що більшість із гуляк - з Британії чи "не з Австралії".

"Ви могли почути безліч чітко виражених англійських акцентів, а кілька людей були в білих англійських футболках", - сказав Пітер Хеннам, місцевий журналіст, який пройшов повз натовп.

За його словами, пізніше на місце події прибув наряд поліції та вертоліт. На відео, які публікують в соціальних мережах, видно групи людей, які продовжували вечірку, коли поліція ходила між ними та намагалася розігнати.

Поліція штату Новий Південний Уельс повідомила ВВС, що покарання для тих, хто брав участь у вечірці, не застосовували.

"На той час це було оперативне рішення, оскільки було так багато людей, з якими треба мати справу", - заявив речник поліції штату Новий Південний Уельс Скотт Вілліс.

"Не завжди можна вжити заходів проти всіх", - додав він.

Повідомлення про вечірку викликало гнів місцевих мешканців.

Багато австралійців висловлювали розчарування, називали таку поведінку егоїстичною, адже інші дотримувались обмежень на Різдво.

Міністр охорони здоров'я штату Новий Південний Уельс Бред Хаззард заявив, що потенційно вечірка може стати "суперпоширювачем" коронавірусу та підриває колективні зусилля громади.

Багато хто критикує поліцію за надто м'яке поводження з учасниками вечірки.

На початку цього року поліція штату Новий Південний Уельс штрафувала на 1000 доларів за такі порушення, як перебування у парку. В одному випадку чоловіка оштрафували за те, що він з'їв кебаб на лавці - всупереч розпорядженню про перебування вдома.

Напередодні традиційних новорічних свят-феєрверків у Сіднеї влада заборонила групові збори біля оглядових майданчиків навколо гавані.

З початку пандемії в Австралії зафіксовали 909 смертей та близько 28 300 випадків хвороби - набагато менше, ніж у багатьох інших розвинених країнах.

Перед Різдвом у Лондоні та Великій Британії запровадили суворі обмеження, тож багато людей поїхали з країни на свята.

Багато країн світу закрили авіасполучення через виявлення нового агресивного штаму коронавірусу в Британії.