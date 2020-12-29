Поліція почала розслідування проти головного свідка у справі Татарова

Автор фото, Unian

Максиму Микитасю, який є ключовим свідком у справі проти нинішнього заступника голови Офісу президента Олега Татарова, вручили підозру в викраденні людини та вимаганні.

Адвокати Микитася вже заявили, що ця підозра нібито є помстою з боку Татарова за те, що їхній клієнт погодився свідчити проти нього в іншій справі.

Водночас представники Татарова це заперечують - кажуть, ніякого стосунку до нової справи проти Микитася заступник Офісу президента не має.

Що відбувається?

Зранку 29 грудня поліція повідомила Максимові Микитасю про підозру у викраденні людини та вимаганні.

Правоохоронці кажуть, що 8 числа затримали у Києві чотирьох осіб, які викрали юриста, що представляв інтереси Микитася. При цьому замовником викрадення нібито й був сам Микитась.

Викрадачі, за версією слідства, змусили юриста написати боргову розписку на 800 тисяч доларів.

На початку грудня українські ЗМІ з посиланням на джерела в поліції писали, що ці 800 тисяч - гроші, які Микитась раніше передав юристу, аби той забезпечив "правильні" рішення в суді. Проте юристові зробити цього не вдалося - саме тому, писали ЗМІ, Микитась нібито й замовив його викрадення - аби повернути борг.

Через кілька годин після викрадення правоохоронцям вдалося звільнити юриста, а його викрадачів - затримати. А Микитасю - як замовнику злочину - висунули підозру.

До чого тут Татаров?

І Максим Микитась, і Олег Татаров є фігурантами іншої гучної справи - про привласнення майна Національної гвардії представниками одного зі столичних забудовників, "УкрБуду".

Микитась раніше був керівником цієї компанії, а Татаров, нині заступник голови ОП, - її співробітником.

При цьому Микитась пішов на угоду зі слідством і погодився свідчити проти колишнього колеги.

Автор фото, Unian

Саме із цим фактом юристи Микитася пов'язують відкриття проти їхнього клієнта нової справи про викрадення.

"Він (Татаров - Ред.) за допомогою підконтрольних йому слідчих поліції здійснює помсту та вплив на Микитася, щоб той відмовився від показань", - заявив адвокат Артур Габрієлян.

Водночас представники Татарова ці звинувачення вже відкинули - адвокат Олександр Кузьменко заявив, що їхній підзахисний жодного стосунку до нової справи проти Микитася не має.

Справа Нацгвардії і в чому звинувачують Татарова

Національне корупційне бюро з'ясувало, що у 2000-х роках Головне управління військ МВС (нині - Нацгвардія) та "Укрбуд" уклали угоду про зведення на території колишньої військової частини житлового комплексу із паркінгами та нежитловими приміщеннями.

За цю земельну ділянку Нацгвардії мали віддати 50 квартир і 30 паркомісць на Печерську.

Проте у 2016-2017 роках були укладені додаткові угоди, згідно з якими Нацгвардія відмовляється від квартир у центрі міста, а натомість отримує 65 квартир в будинку на околиці Києва.

Вартість цих квартир, як з'ясувало слідство, на понад 81 мільйон гривень менша за ту, в яку оцінювали квартири, які Нацгвардія мала отримати за початковими домовленостями.

Автор фото, Unian

Як вважають правоохоронці, Татаров, який працював в "Укрбуді", міг домовитися про написання потрібної для фірми експертизи, яка нібито й дозволила привласнити кошти Нацгвардії.

Сам Татаров свою провину заперечує і неодноразово називав звинувачення сфальсифікованими та такими, що не мають під собою жодних доказів.

У справі, окрім нього та Максима Микитася, також фігурує ексочільник Нацгвардії Юрій Аллеров.

Невловимий Татаров

Про те, що Татаров є фігурантом справи про розкрадання майна Нацгвардії, стало відомо ще на початку грудня, але вручення йому підозри та затримання заступника голови Офісу президента, кілька разів зривалося.

Спершу НАБУ звинуватило генпрокурора Ірину Венедіктову у зриві затримання Татарова: там заявляли, що вона нібито "таємно, за відсутності будь-яких правових підстав" змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні. Через це вручення підозри Татарову затягнулося на 17 днів.

18 грудня Татарову все ж таки повідомили про підозру за статтею про хабарництво, яка передбачає від 4 до 8 років ув'язнення.

24 грудня суд мав обрати Татарову запобіжний захід, але знову не склалося: справу в останній момент передали від НАБУ до СБУ, що унеможливило обрання запобіжного заходу.

НАБУ знову звинуватило в цьому ГПУ: "Рішення ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП, фактично під покровом ночі", - йшлося в заяві агентства.

Наступне судове засідання у справі Татарова має відбутися у середу, 30 грудня.

Автор фото, Unian Підпис до фото, Володимир Зеленський раніше публічно захищав Татарова

При цьому сам Татаров свою провину відкидає, звинувачення називає сфальсифікованими і бездоказовими.

"Я публічно розберу кожну деталь цього кримінального провадження і покараю чиновника, який зарвався, правовими методами", - писав він у своєму Telegram-каналі.

Співрозмовники BBC News Україна в Офісі президента тим часом кажуть, що навіть у разі обрання Татарову запобіжного заходу, відстороняти чи звільняти його з посади не збираються - аж поки його провину не буде остаточно доведено в суді.

В ОП також нагадали позицію президента з цього приводу - злочини, які міг вчиняти Татаров, могли бути до його роботи в офісі.

Раніше Володимир Зеленський публічно захищав Татарова, призначення якого до Офісу президента свого часу викликало шквал критики, адже в часи Євромайдану той був ключовим посадовцем в органах міліції і для багатьох став обличчям переслідувань активістів.

"У правоохоронних органах працювало багато різних людей за часів Януковича. Вони залишались працювати за часів Порошенка. Багато таких людей. Там були професіонали", - заявляв президент.

"Ця конкретна людина нікого не розганяла. Я б ніколи - я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я президент України - ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані".