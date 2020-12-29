Україна просить невідкладно повернути ікону, подаровану Лаврову

Автор фото, klix.ba Підпис до фото, Фото ікони та печатки з сайту klix.ba

Влада України звернулася до Боснії і Герцеговини з проханням невідкладно передати їй ікону, яку співпрезидент Боснії і Герцеговини Мілорад Додік раніше подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Як повідомив ВВС News Україна речник МЗС Олег Ніколенко, українська сторона хоче отримати ікону для "детальних експертиз".

Міжнародний скандал спалахнув після того, як 14 грудня Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову 300-літню ікону українського походження.

Як виявилося, ця ікона може бути з України. А саме - з непідконтрольного українській владі Луганська.

Міністерство культури України заявило, що ікона могла належати Україні, бо про це свідчать зображені на ній печатки.

Посольство України направило спеціальну ноту владі БіГ. Прокуратура країни відкрила справу за зверненням України.

На фоні скандалу влада Росії повернула ікону Боснії і Герцеговини.

Звідки ікона?

МЗС України повідомило, що офіс Мілорада Додіка поінформував посольство України в БіГ про свою версію походження ікони.

Представники Додіка стверджують, що ікона Святого Миколая, яку політик подарував главі МЗС Росії Сергію Лаврову, нібито "перебувала у володінні сім'ї з Республіки Сербської" і є "родинною іконою".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сергій Лавров та Мілорад Додік

Але в МЗС України наполягають, що ніяких підтверджувальних документів про законність переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини не надали.

Тому Україна вважає питання про справжні обставини потрапляння артефакту в Боснію і Герцеговину відкритим.

Влада України спільно з Генпрокуратурою, поліцією, закладами культури та залученням Інтерполу встановлюють шлях ікони.

"Україна звернулася до Боснії і Герцеговини з проханням невідкладно передати їй ікону для проведення детальних експертиз. Українська сторона також висловила готовність до співпраці з боснійсько-герцеговинськими слідчими органами для з'ясування всіх обставин, пов'язаних із вивезенням ікони з території нашої держави", - заявив пан Ніколенко.

"Повна відкритість Боснії і Герцеговини в цьому питанні підтвердила б наявність у неї істинної політичної волі до розвитку дружніх відносин з Україною, поваги її суверенітету та територіальної цілісності", - додав речник відомства.

Через бойовиків Донбасу?

Минулого тижня боснійські ЗМІ написали, що українська ікона з Луганська потрапила на Балкани через сербських добровольців, які співпрацювали з проросійськими бойовиками.

Про це розповів Драган Савіч, колишній президент Асоціації ветеранів Республіки Сербської.

Він дав інтерв'ю депутату від опозиційної Сербської демократичної партії (СДП) Небойші Вукановичу.

Ікону на Балкани привіз Душко Вукотич, нинішній голова організації ветеранів Республіки Сербської, розповів пан Савіч, який колись очолював цю асоціацію.

Він стверджує, що пан Вукотич подарував її співпрезиденту Боснії і Герцеговини Мілораду Додіку 29 травня 2018 року.

"Вукотич привіз ікону з Донбасу через Росію та Белград", - сказав Савич, додавши, що він не знає, чи були у Вукотича будь-які супровідні папери, як це зазвичай буває за таких обставин.

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Що робив Вукотич на Донбасі? Як пишуть балканські ЗМІ, очільник сербських ветеранів поїхав на Донбас у 2018 році як голова Асоціації ветеранів Армії РС для участі у засіданні організації "Спадкоємці Перемоги". Ця організація активно працює в анексованому Криму та на Донбасі.

Нібито під час цього візиту представники влади Луганська та Донецька передали ікону Вукотичу.

Сам Душко Вукотич не підтвердив, і не спростував звинувачення про перевезення ікони з Луганська. Він заявив балканським ЗМІ, що це розслідування має вести Інтерпол.

Раніше журналісти боснійського сайту Istraga припускали, що до такого дарунку міг бути причетним російський бізнесмен і любитель ікон Костянтин Малофеєв.