Помер легендарний модельєр П'єр Карден

Автор фото, Getty Images

У Франції на 98-му році життя помер П'єр Карден, повідомила агенція France-Presse з посиланням на його сім'ю.

За даними агенції, модельєр помер в лікарні в комуні Нейї-сюр-Сен, що на захід від Парижа.

Там проживають багато французьких знаменитостей.

Легендарний кутюр'є був одним із першовідкривачів стилю "унісекс".

Він виріс у Франції та вчився у Парижі.

Спочатку очолював ательє Christian Dior, а згодом заснував свій дім моди Pierre Cardin.

Карден сприяв революції в моді завдяки своїм футуристичним дизайнам у 1960-х і 70-х.Він також був піонером у бізнесі, дозволивши використовувати своє ім'я для продажу низки товарів, таких як сонцезахисні окуляри.