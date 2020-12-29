Помер легендарний модельєр П'єр Карден
У Франції на 98-му році життя помер П'єр Карден, повідомила агенція France-Presse з посиланням на його сім'ю.
За даними агенції, модельєр помер в лікарні в комуні Нейї-сюр-Сен, що на захід від Парижа.
Там проживають багато французьких знаменитостей.
Легендарний кутюр'є був одним із першовідкривачів стилю "унісекс".
Він виріс у Франції та вчився у Парижі.
Спочатку очолював ательє Christian Dior, а згодом заснував свій дім моди Pierre Cardin.
Карден сприяв революції в моді завдяки своїм футуристичним дизайнам у 1960-х і 70-х.Він також був піонером у бізнесі, дозволивши використовувати своє ім'я для продажу низки товарів, таких як сонцезахисні окуляри.