Українська армія вперше може отримати нові літаки Ан-178. Чому це важливо

Автор фото, antonov.com

Міноборони України уклало контракт з ДП "Антонов" на три нові військово-транспортні літаки Ан-178 для армії.

Перший літак має бути готовий у 2023 році.

В Офісі президента наголошують, що це "історична подія" - перше за часи незалежності державне замовлення на створення українських літаків для армії.

Що за новий літак?

Автор фото, Офіс президента

Ан-178 - транспортний літак ДП "Антонов", який почали розробляти у 2010 році, перший політ відбувся у 2015 році.

Призначений для перевезення військових вантажів, зокрема легкої військової техніки та десанту (84 парашутистів).

Водночас він може перевозити і комерційні та цивільні вантажі, а у випадках надзвичайних ситуацій - евакуйовувати людей, забирати поранених чи десантувати рятувальні команди.

Максимальна висота - більше 12 км, максимальна крейсерська швидкість - 825 км/год, максимальне навантаження - 18 тонн.

Без вантажу літак може пролітати без дозаправки 5 тис. км, з вантажем 16 тонн - більше 1,2 тис. км.

За параметрами "ціна-якість" Ан-178 вважається достатньо ефективним, через що до нього є інтерес на міжнародному ринку середніх транспортних літаків.

Наприклад, у травні цього року "Антонов" почали збирати літак для Перу.

Відомо також про інтерес Туреччини та Китаю.

Контракт для ЗСУ

Автор фото, antonov.com Підпис до фото, Ан-178 може перевозити три машини "Хамві" або 84 десантників

Українська армія використовує бойові та транспортні літаки, які залишилися від часів Радянського Союзу, тож нові військово-транспортні, ще й вироблені в Україні, сприймаються як початок наступного етапу для Повітряних сил. Ан-178 у армії має замінити старі Ан-26.

"Літаки будуть побудовані українськими громадянами, з українських комплектуючих, для українських інтересів", - заявив президент Зеленський під час підписання контракту у вівторок.

Він сказав, що на міжнародних зустрічах з можливими інвесторами його запитували, чи є Ан-178 в українській армії.

Автор фото, Офіс прещидента

"Тому цей крок - двічі важливий. Він зміцнює обороноздатність України та сприятиме залученню українських та іноземних інвестицій", - вважає президент.

Він також запропонував іншим державним компаніям шукати можливості замовити Ан-178.

У 2019 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував закупівлю 13 Ан-178 для МВС: дев'ять для ДСНС і ще чотирьох для Нацгвардії.

"Плюс літаків для ДСНС - це багатомодальність, тобто пожежний літак можна швидко переобладнати у медико- евакуаційний, вантажний або транспортний", - відзначали у МВС.

Щоправда, тоді мова йшла лише про попередній меморандум.