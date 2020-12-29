Українська армія вперше може отримати нові літаки Ан-178. Чому це важливо
Міноборони України уклало контракт з ДП "Антонов" на три нові військово-транспортні літаки Ан-178 для армії.
Перший літак має бути готовий у 2023 році.
В Офісі президента наголошують, що це "історична подія" - перше за часи незалежності державне замовлення на створення українських літаків для армії.
Що за новий літак?
Ан-178 - транспортний літак ДП "Антонов", який почали розробляти у 2010 році, перший політ відбувся у 2015 році.
Призначений для перевезення військових вантажів, зокрема легкої військової техніки та десанту (84 парашутистів).
Водночас він може перевозити і комерційні та цивільні вантажі, а у випадках надзвичайних ситуацій - евакуйовувати людей, забирати поранених чи десантувати рятувальні команди.
Максимальна висота - більше 12 км, максимальна крейсерська швидкість - 825 км/год, максимальне навантаження - 18 тонн.
Без вантажу літак може пролітати без дозаправки 5 тис. км, з вантажем 16 тонн - більше 1,2 тис. км.
За параметрами "ціна-якість" Ан-178 вважається достатньо ефективним, через що до нього є інтерес на міжнародному ринку середніх транспортних літаків.
Наприклад, у травні цього року "Антонов" почали збирати літак для Перу.
Відомо також про інтерес Туреччини та Китаю.
Контракт для ЗСУ
Українська армія використовує бойові та транспортні літаки, які залишилися від часів Радянського Союзу, тож нові військово-транспортні, ще й вироблені в Україні, сприймаються як початок наступного етапу для Повітряних сил. Ан-178 у армії має замінити старі Ан-26.
"Літаки будуть побудовані українськими громадянами, з українських комплектуючих, для українських інтересів", - заявив президент Зеленський під час підписання контракту у вівторок.
Він сказав, що на міжнародних зустрічах з можливими інвесторами його запитували, чи є Ан-178 в українській армії.
"Тому цей крок - двічі важливий. Він зміцнює обороноздатність України та сприятиме залученню українських та іноземних інвестицій", - вважає президент.
Він також запропонував іншим державним компаніям шукати можливості замовити Ан-178.
У 2019 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував закупівлю 13 Ан-178 для МВС: дев'ять для ДСНС і ще чотирьох для Нацгвардії.
"Плюс літаків для ДСНС - це багатомодальність, тобто пожежний літак можна швидко переобладнати у медико- евакуаційний, вантажний або транспортний", - відзначали у МВС.
Щоправда, тоді мова йшла лише про попередній меморандум.
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