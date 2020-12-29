Зеленський відсторонив голову Конституційного суду Тупицького. Наскільки це законно

Автор фото, Конституційний суд України

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким відсторонив голову Конституційного суду Олександра Тупицького на два місяці.

"Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи", - пояснив він.

У президента відсторонення називають "тимчасовим заходом".

Саме ж рішення обґрунтовубть 154 статтею Кримінально-процесуального кодексу про відсторонення з посади особи, яку підозрюють у злочині. Там є пункт, який дозволяє президенту за клопотанням прокурорів відсторонювати тих осіб, яких він призначає за Конституцією.

Олександр Тупицький потрапив у КС за квотою президента. У 2013 році його призначив ще Янукович.

Раніше голову КС викликали в Офіс генерального прокурора для вручення підозри. Однак він не з'явився, за його словами, за сімейними обставинами.

Після цього підозру йому вислали поштою. З часу відправлення Олександр Тупицький є підозрюваним у впливі на свідків та завідомо неправдивих показах, пояснили в Офісі генерального прокурора.

Злочини, у яких підозрюють Тупицького, скоєні у 2018-2019 роках

Також у понеділок прокурори направили президенту клопотання про відсторонення КС.

"Це не звільнення, це не припинення його повноважень судді, це тимчасовий захід, передбачений КПК України, статтею 154... Президент України діє у повній відповідності до своїх конституційних повноважень, відсторонюючи пана Тупицького від посади судді КСУ на два місяці", - вважає представник глави держави у КС Федір Веніславський.

Що кажуть у КС?

Автор фото, УНІАН

Водночас у Конституційному суді президентські аргументи вважають незаконними, адже вони порушують принцип рівності статусу суддів КС залежно від того, за чиєю квотою вони призначені.

У понеділок КС опублікував спеціальне роз'яснення, в якому перерахував всі законні підстави припинення повноважень чи звільнення судді КС.

Рішення Радбезу чи указу президента серед них немає.

У суді також наголосили, що відсторонення суддів чи голови КС на підставі згаданої статті 154 Кримінального процесуального кодексу суперечить Конституції.

Зокрема, на думку суддів, ці положення "не можуть бути застосовані до тих суддів КСУ, які призначалися президентом України, інакше можна стверджувати про нерівний правовий статус суддів КСУ, та, фактично, зниження відповідних гарантій для суддів КСУ, що суперечить положенням статті 149 Конституції України".

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський в ефірі каналу "Україна 24" на це відповів, що "мова не йде про припинення повноважень Тупицького як судді КС, а лише про тимчасове відсторонення - до двох місяців".

Він додав, що роботу КС при цьому не заблокують.

Конституційна криза

Автор фото, Офіс президента

Проблеми з Конституційним судом у президента Зеленського та його команди почалися у кінці жовтня.

Тоді суд фактично скасував систему електронного декларування, чим завдав удару по антикорупційній реформі.

Це викликало політичний скандал: через таке рішення суддів Україні прогнозували серйозні проблеми з міжнародними партнерами, мало не до зупинки співпраці з МВФ та скасування безвізу з ЄС.

Президент Зеленський спробував розпустити Конституційний суд через Верховну Раду, але у законності такої його ініціативи виникли сумніви у депутатів.

Тим не менше, Володимир Зеленський заявив, що такими діями вдалося зупинити подальші сумнівні рішення Конституційного суду.

Він також заявляв, що Олександр Тупицький не може далі очолювати КС.

Конституційний суд наполягає, що діяв виключно за Конституцією та відстоював незалежність суддівської гілки влади.

Зрештою Верховна Рада поступово відновила систему електронного декларування з урахуванням рішення Конституційного суду та порад Венеціанської комісії.

Кримінальну відповідальність за недостовірне декларування повернули, але в'язниця порушникам більше не загрожує.

Водночас голову КС Тупицького почали викликати на допити через підозри у корупції.