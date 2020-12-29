У Сербію з України везли контрабандою тисячі візантійських, кельтських і слов'янських знахідок
Сербські митники знайшли у далекобійника більше 2 тис. контрабандних археологічних знахідок з України.
"Цю незвичайну колекцію виявили на в'їзді в країну у вантажівці з румунськими номерами, якою керував 46-річний громадянин Сербії", - повідомило у вівторок Митне бюро Сербії.
Офіційно вантажівка перевозила лише паркет з України до Сербії, а водій серед додаткового вантажу загадав лише про дві коробки цукерок.
Але детальний огляд машини виявив у кабіні та бічній коробці для інструментів незадекларований антикваріат різних часів.
"Епохи бронзи, візантійського періоду, Середньовіччя, а також предметів давніх слов'ян та кельтів", - оцінили знахідку сербські митники.
Загалом вони нарахували 2113 предметів.
Найбільше серед них підвісок, перснів, інструментів та зброї, одна кам'яна фігура та кілька менших фігур з металу.
Серед декоративних предметів є браслети, брошки, шпильки, гребінці, хрестики. Тоді як серед зброї було багато наконечників списів, стріл, сокир і навіть булави, пишуть серби.
Судячи з фото, мова йде про один з різновидів кістенів або ланцюгових моргеншетрнів - металеву кулю з шипами, приєднану ланцюгом до держака.
З повсякденного посуду колекція також містить кілька ложок, голки, різці, ключі, шпори, пряжки ременів, ґудзики та монети.
"Враховуючи розмір та різноманітність колекції, визначити вартість без експертної оцінки неможливо, і всі предмети будуть передані на експертизу. Однак очевидно, що вони мають велику історичну та археологічну цінність", - додають сербські правоохоронці.
Сам водій розповів митникам, що колекція не його, а він погодився за невелику плату перевезти її з України в Сербію.
За словами чоловіка, з ним мали зв'язатися вже після приїзду.
Що тепер буде з археологічними артефактами та чи повернуть їх в Україну, на сербській митниці не уточнюють.
Українська ікона у Боснії
Це не перший випадок за останній час, коли історичні предмети сумнівним чином потрапляють на Балкани.
Раніше BBC News Україна через сербські медіа стало відомо, що співпрезидент Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову 300-літню ікону Святого Миколая з України.
Пізніше боснійські ЗМІ встановили, що українську ікону вивезли з Луганська "сербські добровольці", які співпрацювали з проросійськими бойовиками так званої "ЛНР".
Зараз Україна офіційно звернулася до Боснії і Герцеговини з проханням невідкладно передати їй ікону.
Як повідомив ВВС News Україна речник МЗС Олег Ніколенко, українська сторона хоче отримати ікону для "детальних експертиз".