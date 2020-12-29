У Сербію з України везли контрабандою тисячі візантійських, кельтських і слов'янських знахідок

Автор фото, carina.rs

Сербські митники знайшли у далекобійника більше 2 тис. контрабандних археологічних знахідок з України.

"Цю незвичайну колекцію виявили ​​на в'їзді в країну у вантажівці з румунськими номерами, якою керував 46-річний громадянин Сербії", - повідомило у вівторок Митне бюро Сербії.

Офіційно вантажівка перевозила лише паркет з України до Сербії, а водій серед додаткового вантажу загадав лише про дві коробки цукерок.

Але детальний огляд машини виявив у кабіні та бічній коробці для інструментів незадекларований антикваріат різних часів.

Автор фото, carina.rs

"Епохи бронзи, візантійського періоду, Середньовіччя, а також предметів давніх слов'ян та кельтів", - оцінили знахідку сербські митники.

Загалом вони нарахували 2113 предметів.

Найбільше серед них підвісок, перснів, інструментів та зброї, одна кам'яна фігура та кілька менших фігур з металу.

Серед декоративних предметів є браслети, брошки, шпильки, гребінці, хрестики. Тоді як серед зброї було багато наконечників списів, стріл, сокир і навіть булави, пишуть серби.

Судячи з фото, мова йде про один з різновидів кістенів або ланцюгових моргеншетрнів - металеву кулю з шипами, приєднану ланцюгом до держака.

Автор фото, carina.rs

З повсякденного посуду колекція також містить кілька ложок, голки, різці, ключі, шпори, пряжки ременів, ґудзики та монети.

"Враховуючи розмір та різноманітність колекції, визначити вартість без експертної оцінки неможливо, і всі предмети будуть передані на експертизу. Однак очевидно, що вони мають велику історичну та археологічну цінність", - додають сербські правоохоронці.

Автор фото, carina.rs

Сам водій розповів митникам, що колекція не його, а він погодився за невелику плату перевезти її з України в Сербію.

За словами чоловіка, з ним мали зв'язатися вже після приїзду.

Автор фото, carina.rs

Що тепер буде з археологічними артефактами та чи повернуть їх в Україну, на сербській митниці не уточнюють.

Українська ікона у Боснії

Автор фото, klix.ba Підпис до фото, Фото ікони та печатки з сайту klix.ba

Це не перший випадок за останній час, коли історичні предмети сумнівним чином потрапляють на Балкани.

Раніше BBC News Україна через сербські медіа стало відомо, що співпрезидент Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову 300-літню ікону Святого Миколая з України.

Пізніше боснійські ЗМІ встановили, що українську ікону вивезли з Луганська "сербські добровольці", які співпрацювали з проросійськими бойовиками так званої "ЛНР".

Зараз Україна офіційно звернулася до Боснії і Герцеговини з проханням невідкладно передати їй ікону.