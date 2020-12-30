Новий штам коронавірусу виявили в США

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Новий штам коронавірусу, який раніше виявили у Великій Британії і який фахівці називають набагато заразнішим за інші варіації SARS-CoV-2, вперше зафіксували у США.

Його виявили у пацієнта в штаті Колорадо.

Йдеться про чоловіка від 20 до 30 років, який останнім часом не залишав меж Сполучених Штатів.

Це може означати, що він заразився від когось, хто відвідував одну з тих країн, де новий різновид вірусу виявили раніше.

Наразі цей пацієнт перебуває на самоізоляції, медики встановлюють людей, з якими він міг контактувати.

Згідно з офіційною статистикою, в США наразі зафіксували вже понад 19 мільйонів випадків коронавірусу, 337 тисяч людей померли.

Відомо, що новий штам коронавірусу, який вперше виявили у Великій Британії, є значно більш заразним, хоча доказів того, що він є більш смертоносним або призводить до важчого протікання хвороби, наразі немає.

Американські чиновники зі сфери охорони здоров'я ще минулого тижня припускали, що нова мутація, вірогідно, уже всередині країни.

До цього цей різновид також виявили у Канаді, Японії, Іспанії, Франції, Швейцарії та Швеції. Ще раніше його фіксували у Данії, Нідерландах та Італії.

Попри побоювання щодо небезпеки нової мутації, фахівці запевняють, що зміни у вірусі поки не настільки суттєві, аби наявні вакцини стали неефективними.

Усі три провідні препарати, на які покладають сподівання в боротьбі з пандемією, впораються і з новим різновидом, кажуть у ВООЗ.