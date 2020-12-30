Справа Татарова: Генпрокуратура відкликала клопотання про арешт

Автор фото, Unian

Під час судового засідання в середу представник Офісу Генерального прокурора відкликав клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, якого підозрюють в хабарництві.

Нещодавно призначений новий прокурор у цій справі, Андрій Грицан, пояснив, що таке рішення пов'язане з тим, що прокуратура не встигла ознайомитися з усіма матеріалами справи, і тому не може стверджувати, що підозра є обґрунтованою.

Суддя Вищого антикорупційного суду клопотання задовольнив.

Кілька днів тому справа Татарова перейшла від Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України - з цієї причини змінилися і прокурори, що ведуть цю справу.

Попередні прокурори, представники САП, просили суд дати дозвіл на затримання Татарова із можливістю виходу під заставу в розмірі 10 мільйонів гривень.

Про те, що Татарова підозрюють у хабарництві, стало відомо на початку грудня, але вручення йому підозри та затримання кілька разів відкладалося.

Спершу, на початку місяця, НАБУ звинуватило генпрокурора Ірину Венедіктову у зриві затримання Татарова: там заявляли, що вона "таємно, за відсутності будь-яких правових підстав" змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні. Через це вручення підозри Татарову затягнулося на 17 днів.

18 грудня Татарову все ж таки повідомили про підозру за статтею про хабарництво, яка передбачає від 4 до 8 років ув'язнення.

24 грудня суд мав обрати Татарову запобіжний захід, але знову не склалося: справу в останній момент передали від НАБУ до СБУ, що унеможливило обрання запобіжного заходу.

НАБУ знову звинуватило в цьому ГПУ: "Рішення ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП, фактично під покровом ночі", - йшлося в заяві агентства.

НАБУ також відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу заступника Офісу президента Олега Татарова.

Сам Татаров свою провину заперечує і називає звинувачення сфальсифікованими та такими, що не мають під собою жодних доказів.

Справа Нацгвардії і в чому звинувачують Татарова

Національне корупційне бюро з'ясувало, що у 2000-х роках Головне управління військ МВС (нині - Нацгвардія) та "Укрбуд" уклали угоду про зведення на території колишньої військової частини житлового комплексу із паркінгами та нежитловими приміщеннями.

За цю земельну ділянку Нацгвардії мали віддати 50 квартир і 30 паркомісць на Печерську.

Проте у 2016-2017 роках були укладені додаткові угоди, згідно з якими Нацгвардія відмовляється від квартир у центрі міста, а натомість отримує 65 квартир в будинку на околиці Києва.

Вартість цих квартир, як з'ясувало слідство, на понад 81 мільйон гривень менша за ту, в яку оцінювали квартири, які Нацгвардія мала отримати за початковими домовленостями.

Автор фото, Unian

Як вважають правоохоронці, Татаров, який свого часу працював в "Укрбуді", міг домовитися про написання потрібної для фірми експертизи, яка нібито й дозволила привласнити кошти Нацгвардії.

Сам Татаров заявляв про бездоказовість таких тверджень.

"Я публічно розберу кожну деталь цього кримінального провадження і покараю чиновника, який зарвався, правовими методами", - писав він у своєму Telegram-каналі.

У справі, окрім нього, також фігурують екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась та ексочільник Нацгвардії Юрій Аллеров.