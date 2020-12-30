Історичне рішення. Парламент Аргентини схвалив легалізацію абортів

Автор фото, Getty Images

Верхня палата аргентинського парламенту схвалила закон про легалізацію абортів. "За" проголосували 38 сенаторів, "проти" - 29, один утримався.

Ухвалений закон, який був внесений за ініціативою президента країни Альберто Фернандеса, передбачає дозвіл на переривання вагітності на терміні до 14 тижнів.

До цього аборти в Аргентині були дозволені лише у випадках зґвалтування, а також в разі, якщо існує загроза життю матері або плоду.

В усіх інших випадках штучне переривання вагітності вважалося злочином.

Для Латинської Америки, регіону з одними із найжорсткіших обмежень щодо абортів, рішення аргентинської влади є проривним і може стати прикладом для сусідніх країн.

Наразі в усій Латинській Америці аборти дозволені лише в Уругваї, на Кубі та в Гайяні. У Мексиці перервати вагітність можна лише у столиці.

Під час голосування під будівлею парламенту в Буенос-Айресі зібрався великий натовп прихильників закону про дозвіл абортів - після його схвалення багато із них почали плакати та обійматися.

Окрім прихильників, на вулиці вийшли й чимало противників легалізації абортів - одних та інших відділяли металеві загородження, поліція слідкувала за тим, аби між ними не сталося сутичок.

"Аборти існують"

Голосуванню передувала бурхлива дискусія в парламенті, яка тривала близько 12 годин.

"Виконавча влада ухвалила важке, але сміливе рішення. Найпростіше продовжувати дивитися на іншу сторону - тобто продовжувати робити те саме, що держава робила упродовж століть. Але аборти існують, і жінки роблять аборти", - зазначила Анабель Сагасті, сенатор від правлячої партії.

"Щороку проводяться тисячі абортів, кожні 10 днів одна жінка помирає через невміло зроблений аборт, це проблема суспільного здоров'я. Ми маємо довірити це рішення кожній жінці, оскільки саме вона тут є ключовою особою. І ніхто не має вказувати їй, що робити", - заявив сенатор Мартін Лусто.

"Якщо цей документ стане законом, то він приверне стільки уваги саме до абортів та їхньої доступності, що це зможе стати своєрідним прикриттям для насильства щодо жінок", - попереджала сенатор Марія Тапіа.

"Аборт - це трагедія. Це раптово перериває нове життя, яке розвивається", - заявляв Інес Блас, який голосував проти закону.

Проти легалізації абортів також виступала Католицька церква.