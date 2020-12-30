Чому аудіокасети знову в моді

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У Британії у 2020 році продали удвічі більше музики на аудіокасетах, ніж у 2019-му. Британська асоціація виробників фонограм (BPI), що представляє інтереси звукозаписної індустрії, повідомила, що до кінця року кількість проданих носіїв на магнітній стрічці складе близько 157 тис. штук.

Це найвищий показник з 2003 року, коли найбільш продаваним альбомом стала збірка пісень популярних на той момент гуртів Busted, Girls Aloud і Oasis.

Цього року аудіофіли найчастіше купували на плівці Леді Гагу, 5 Seconds of Summer і Yungblud.

Причина ренесансу

Варто пам'ятати, що у порівнянні з загальним обсягом реалізованої музики цього року продаж аудіокасет становить лише невеликий відсоток.

Це дуже мало проти кількості проданих платівок - 4,8 млн штук (найвищий показник з початку 1990-х років).

У десятці найбільш продаваних вінілів за підсумками року - золота класика світової музики: Fleetwood Mac, Amy Winehouse і Nirvana. До десятки найпопулярніших у цьому році аудіокасет увійшли нові альбоми The 1975, Blackpink та Селени Гомес.

Очевидно, що найчастіше люди слухали музику на стрімінгових сервісах - приблизно у 80% випадків.

Але продажі касет щороку зростають. Керівник BPI Джеф Тейлор вважає, що це пов'язано з актуальністю колекціонування музики на фізичних носіях.

З ним погоджується директорка лейбла Sad Club Records Таллула Вебб. Свою власну рекордингову студію вона запустила чотири роки тому, і відтоді вся музика лейбла випускається виключно на касетах.

Автор фото, Tallulah Webb Підпис до фото, Вся музика лейбла Таллули Вебб випускається виключно на касетах

"Гадаю, це ідеальний формат для просування молодих музикантів, які все роблять самі. Так вони можуть випускати щось на фізичному носії і заробляти", - розповіла вона в інтерв'ю ВВС.

За її словами, цього року музиканти не могли виступати з концертами, тому у фанатів з'явилися інші можливості підтримки улюблених музикантів.

"Люди починають розуміти, що вони не можуть просто слухати свого улюбленого артиста на стрімінгових сервісах ... необхідно давати їм щось більш суттєве", - додала вона.

Чому аудіокасета, а не CD або вініл?

По-перше, в наші дні касети звучать якісніше, ніж раніше, каже Таллула, яка працює не лише на лейблі, але й в музичному магазині. За її словами, покупці старшого віку, спираючись на свій досвід минулих років, вважають, що музика на касетах буде шипіти й тріщати у порівнянні з чистим звуком платівок і компакт-дисків.

Але люди, які не застали аудіокасети на піку їхньої популярності, не мають жодних упереджень щодо якості звучання касет: "Саме вони купують [касети], тому що їм здається, що це дуже круто".

І це ще одна причина, чому касети повертаються.

Вінілова революція останніх років частково пояснюється тим, що людям все частіше хочеться альтернативи завантаженню пісень і стрімінгу. Зараз вінілові пластинки знову стали нормою, але чи варто чекати переможного повернення касет для покоління хіпстерів?

"Напевно, деякі купують їх, щоб фотографуватися і викладати світлини в Instagram. Але це ж нікому не шкодить, а лише допомагає ідеї", - вважає Таллула.

Автор фото, Tallulah Webb

Хоча лейбл Таллули продає набагато менше касет, ніж топові музиканти, вона вважає, що, випускаючи магнітоальбоми, вони допомагають і її студії.

"Коли я тільки починала, продавати їх було значно складніше. Зараз стало набагато простіше, тому що люди бачать, що відомі артисти також випускають музику на касетах. Мені це допомогло", - сказала вона.

"Гадаю, людям справді подобається цей формат. Скільки разів бувало, що я слухала плейлист на Spotify і пропускала ту чи іншу пісню ... А коли вмикаєш касету, швидко перестрибнути на інший трек вже не вийде. У цьому є щось особливе", - додала вона.

Найпродаваніші у Британії альбоми на касетах (прогноз за підсумками року)

1. Леді Гага - Chromatica

2. 5 Seconds Of Summer - Calm

3. Yungblud - Weird

4. The 1975 - Notes On A Conditional Form

5. Blackpink - The Album

6. Селена Гомес - Rare

7. Кайлі Міноуг - Disco

8. Дуа Ліпа - Future Nostalgia

9. Haim - Women In Music Pt III

10. The Streets - None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive

Остаточні результати року оголосять 4 січня 2021 року.