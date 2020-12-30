Чому аудіокасети знову в моді
У Британії у 2020 році продали удвічі більше музики на аудіокасетах, ніж у 2019-му. Британська асоціація виробників фонограм (BPI), що представляє інтереси звукозаписної індустрії, повідомила, що до кінця року кількість проданих носіїв на магнітній стрічці складе близько 157 тис. штук.
Це найвищий показник з 2003 року, коли найбільш продаваним альбомом стала збірка пісень популярних на той момент гуртів Busted, Girls Aloud і Oasis.
Цього року аудіофіли найчастіше купували на плівці Леді Гагу, 5 Seconds of Summer і Yungblud.
Причина ренесансу
Варто пам'ятати, що у порівнянні з загальним обсягом реалізованої музики цього року продаж аудіокасет становить лише невеликий відсоток.
Це дуже мало проти кількості проданих платівок - 4,8 млн штук (найвищий показник з початку 1990-х років).
У десятці найбільш продаваних вінілів за підсумками року - золота класика світової музики: Fleetwood Mac, Amy Winehouse і Nirvana. До десятки найпопулярніших у цьому році аудіокасет увійшли нові альбоми The 1975, Blackpink та Селени Гомес.
Очевидно, що найчастіше люди слухали музику на стрімінгових сервісах - приблизно у 80% випадків.
Але продажі касет щороку зростають. Керівник BPI Джеф Тейлор вважає, що це пов'язано з актуальністю колекціонування музики на фізичних носіях.
З ним погоджується директорка лейбла Sad Club Records Таллула Вебб. Свою власну рекордингову студію вона запустила чотири роки тому, і відтоді вся музика лейбла випускається виключно на касетах.
"Гадаю, це ідеальний формат для просування молодих музикантів, які все роблять самі. Так вони можуть випускати щось на фізичному носії і заробляти", - розповіла вона в інтерв'ю ВВС.
За її словами, цього року музиканти не могли виступати з концертами, тому у фанатів з'явилися інші можливості підтримки улюблених музикантів.
"Люди починають розуміти, що вони не можуть просто слухати свого улюбленого артиста на стрімінгових сервісах ... необхідно давати їм щось більш суттєве", - додала вона.
Чому аудіокасета, а не CD або вініл?
По-перше, в наші дні касети звучать якісніше, ніж раніше, каже Таллула, яка працює не лише на лейблі, але й в музичному магазині. За її словами, покупці старшого віку, спираючись на свій досвід минулих років, вважають, що музика на касетах буде шипіти й тріщати у порівнянні з чистим звуком платівок і компакт-дисків.
Але люди, які не застали аудіокасети на піку їхньої популярності, не мають жодних упереджень щодо якості звучання касет: "Саме вони купують [касети], тому що їм здається, що це дуже круто".
І це ще одна причина, чому касети повертаються.
Вінілова революція останніх років частково пояснюється тим, що людям все частіше хочеться альтернативи завантаженню пісень і стрімінгу. Зараз вінілові пластинки знову стали нормою, але чи варто чекати переможного повернення касет для покоління хіпстерів?
"Напевно, деякі купують їх, щоб фотографуватися і викладати світлини в Instagram. Але це ж нікому не шкодить, а лише допомагає ідеї", - вважає Таллула.
Хоча лейбл Таллули продає набагато менше касет, ніж топові музиканти, вона вважає, що, випускаючи магнітоальбоми, вони допомагають і її студії.
"Коли я тільки починала, продавати їх було значно складніше. Зараз стало набагато простіше, тому що люди бачать, що відомі артисти також випускають музику на касетах. Мені це допомогло", - сказала вона.
"Гадаю, людям справді подобається цей формат. Скільки разів бувало, що я слухала плейлист на Spotify і пропускала ту чи іншу пісню ... А коли вмикаєш касету, швидко перестрибнути на інший трек вже не вийде. У цьому є щось особливе", - додала вона.
Найпродаваніші у Британії альбоми на касетах (прогноз за підсумками року)
1. Леді Гага - Chromatica
2. 5 Seconds Of Summer - Calm
3. Yungblud - Weird
4. The 1975 - Notes On A Conditional Form
5. Blackpink - The Album
6. Селена Гомес - Rare
7. Кайлі Міноуг - Disco
8. Дуа Ліпа - Future Nostalgia
9. Haim - Women In Music Pt III
10. The Streets - None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive
Остаточні результати року оголосять 4 січня 2021 року.