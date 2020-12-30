Україна закупить 1,9 млн доз китайської вакцини від Covid-19. Що про неї відомо?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Раніше 50 млн доз цієї вакцини вирішила закупити Туреччина, 30 грудня перші 3 млн доз прибули в аеропорт Анкари

Україна закупить понад 1,9 млн доз вакцини проти Covid-19 в китайської компанії Sinovac Biotech. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Україна використовуватиме вакцину Sinovac Biotech для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним", - йдеться в повідомленні.

Одна доза вакцини коштує 504 грн, тож загалом закуплені вакцини коштуватимуть приблизно 965 млн грн. Договір про постачання вакцини підписано з українською компанією "Лекхім", яка є представником Sinovac в Україні.

Згідно з договором, перша партія вакцини - 700 тисяч доз - має надійти до України протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї або у США, країнах ЄС, Британії, Японії та інших країнах.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, китайська вакцина вже пройшла третю фазу клінічних випробувань в Індонезії та Туреччині, де показала ефективність у 97% та 91% відповідно, і в Анкарі вирішили закупити 50 млн доз вакцини.

У Китаї реєстрацію вакцини очікують у січні 2021 року, а у лютому її прекваліфікацію має провести ВООЗ.

Що відомо про вакцину Sinovac?

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) є інактивованою вакциною та випускається у шприці.

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Вона працює, використовуючи вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання.

Для порівняння, вакцини Moderna та Pfizer, що розробляються на Заході, є вакцинами до мРНК. Це означає, що частину генетичного коду коронавірусу вводять в організм. Це спонукає його виробляти вірусні білки і цього достатньо для підготовки імунної системи до атаки.

"CoronaVac - це більш традиційний метод [вакцини], який успішно застосовується у багатьох відомих вакцинах, таких як проти сказу", - повідомив ВВС доцент Луо Дахай з Технологічного університету Наньян у Сінгапурі.

"мРНК-вакцини - це новий тип вакцин, і [наразі] немає успішних прикладів [їх] використання серед населення", - додав професор.

Офіційно однією з головних переваг Sinovac є те, що вакцину можна зберігати у звичайному холодильнику за температури від +2 до +8 Цельсію, як і оксфордську вакцину Oxford-AstraZeneca.

Вакцину компанії Moderna потрібно зберігати за -20° С, а вакцину Pfizer за -70° С.

Це означає, що і вакцина Sinovac, і оксфордська вакцина AstraZeneca є більш доступними для країн, які розвиваються і ймовірно не зможуть зберігати велику кількість вакцини за таких низьких температур.

Як повідомляє турецьке видання Hurriyet Daily News, Туреччина 30 грудня вже отримала першу партію з 3 млн доз вакцин. Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що вакцину почнуть використовувати після 14 днів випробувань. Загалом Туреччина вирішила закупити 50 млн доз вакцини Sinovac, з яких 20 млн доставлять до кінця січня, і ще 30 млн доз вакцини від німецької компанії BioNTech.

"Ми впевнені, що вакцина безпечна та ефективна для турецького народу", - заявив Коджа раніше і пообіцяв, що буде одним із перших вакцинованих.

Тоді ж професор Серхат Юнал з турецької Наукової ради заявив, що серйозних побічних ефектів у тих, хто брав участь у випробуваннях, не було, лиже жар, легка втома та біль.

Водночас бразильські дослідники раніше відмовилися надати повну інформацію про результати випробувань і заявили лише, що ефективність перевищує 50%, і через це виникли питання прозорості. 7 січня в Бразилії мають оголосити результати третьої фази випробувань.

Sinovac Biotech є найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин, виготовляє їх для 34 країнах світу, зокрема вона розробила вакцини проти гепатиту А і В, вірусів грипу та паротиту.