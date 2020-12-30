Іран виділить по $150 тисяч родинам померлих в катастрофі МАУ

Іранський уряд доручив виплатити по 150 тисяч доларів родинам кожної з жертв катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", яка сталася під Тегераном у січні цього року.

Про це повідомляє державне інформаційне агентство Ірану IRNA.

Авіакатастрофа забрала життя 176 людей. З них 11 - громадяни України, зокрема 9 членів екіпажу МАУ.

Іран визнав, що літак помилково збили зенітною ракетою - в країні на той момент був оголошений стан підвищеної бойової готовності, оскільки влада очікувала можливого контрудару американців з території Іраку.

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