Чому Зеленський звільнив Кривоноса, ідеолога створення Сил спецоперацій

Автор фото, Сергій Кривонос

Президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити бойового генерала Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря РНБО. Як кажуть в Офісі президента - за політичні інтриги.

Кривонос - командував обороною Краматорського аеродрому на початку війни на Донбасі та був головним ідеологом створення в українській армії Сил спецоперацій як окремого роду військ.

У Радбез він потрапив ще за президента Порошенка й нерідко виглядав чужим у системі влади Володимира Зеленського. Кривонос критикував появу Сергія Сівохо у РНБО та Арестовича в Офісі президента, а нещодавно висловив скепсис про ідею глави держави "мобілізувати і чоловіків, і жінок". Багато хто сприйняв це як особисту критику Зеленського.

І ось за кілька днів після тих слів президент офіційно звільнив Кривоноса.

Хто такий Сергій Кривонос?

Автор фото, Сергій Кривонос

Сергію Кривоносу 50 років.

Військову кар'єру почав у 18 років, з 1994 року став військовим спецпризначенцем а згодом командував 8-м хмельницьким полком спецпризначення.

На початку війни на Донбасі у 2014 році очолював штаб Високомобільних десантних військ. З травня воював у зоні АТО - зокрема керував обороною Краматорського аеродрому, який тоді був у оточенні.

"Провели понад 16 боїв, пережили близько 60 обстрілів. З нашого боку вбитих не було, лише один поранений та четверо контужених", - розповідав Сергій Кривонос у розмові з BBC News Україна у 2019 році.

Потім працював над пошуком і порятунком збитих українських пілотів та виведенням з оточення військових.

Кривонос став ідеологом створення в українській армії окремих Сил спеціальних операцій (ССО) та писав їх концепцію. Утім, очолив нові сили не він - за даними медіа, Кривонос мав різне бачення з тодішнім начальником Генштабу ЗСУ і його призначили лише першим заступником командувача ССО.

Під час виборчої кампанії 2019 року несподівано для всіх висунув свою кандидатуру в президенти.

"Розуміючи, що політика має більше можливостей, щоб перемогти у цій війні та зробити нашу державу міцною, я вирішив піти на це", - пояснював він тоді своє рішення BBC News Україна.

Але пізніше знявся з виборів на користь Петра Порошенка й у березні 2019 року той призначив Кривоноса заступником секретаря РНБО - тоді це мало стати символічною заміною Олега Гладковського, навколо якого спалахнув корупційний скандал.

У владі та проти влади Зеленського

Автор фото, РНБО

Досить неочікуваним було і те, що Володимир Зеленський після своєї перемоги залишив Сергія Кривоноса в РНБО.

При цьому Кривонос жорстко критикував обох секретарів Радбезу Зеленського - і Данилюка, і Данилова - яким закидав те, що "перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами".

Та найбільше йому не сподобалася коротка поява Сергія Сівохи у Радбезі, де колишній КВНщик недовго був радником секретаря.

"Слава Богу для пана Сівохи, що я його не побачив за весь час в РНБО. Напевно, його взяли, щоб дискредитувати існуючу владу ще більше, ніж вона на те заслуговує", - заявив спецпризначенець в ефірі 5 каналу.

Попри все це, Сергій Кривонос більше півтора року залишався у владі Володимира Зеленського.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Для команди Зеленського Кривонос залишався ідеологічно чужим

І от 29 грудня президент звільнив його з РНБО та "направив у розпорядження Міноборони" (що означає, що Кривонос все ще залишається на службі в армії).

Такий крок одразу пов'язали з останніми різкими висловлюваннями Кривоноса - на прохання "НВ" він прокоментував слова Зеленського про можливу загальну мобілізацію у випадку великої війни з Росією: "Держава має виховувати мобілізаційний резерв, і ідеологічно також. Це не за рік досягається. По-друге, ми повинні розуміти, що навіть мобілізувавши людей, їх треба ще навчити. Тому що ми ж не воюємо м'ясом і не кидаємо людей десятками тисяч [на фронт]".

У тій же розмові з журналістами генерал-майор був ще різкішим щодо чинної влади.

"Зараз, вибачте, бариги керують воїнами і розповідають воїнам, що їм робити. У нас ментально вже змінили сприйняття нас як захисників, і нами керують ті, хто ніколи зброї в руках не тримав і на фронті не був. Свої дупи відсиджували в тилу в 2014 році, а зараз розповідають, які вони патріоти", - висловився спецпризначенець без уточнення прізвищ.

Що кажуть у Зеленського

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Роман Машовець в Офісі президента відповідає за "оборонку". Його Кривонос назвав одним з головним своїх опонентів у команді Зеленського

Відставку Сергія Кривоноса радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пояснив тим, що генерал не хотів працювати в команді та "не пропонував свої якісні експертні оцінки".

За його словами, президент залишав Кривоноса, бо сподівався на його професіоналізм.

"З кожним місяцем ставало все більш очевидним, що Кривоноса не цікавить командна робота на позиції заступника секретаря РНБО. Йому явно подобалося робити гучні політичні заяви, вступати в політичні суперечки. Причини розставання більш ніж закономірні", - розповів Подоляк у коментарі "Українській правді".

Більше деталей та інтриг додав інший радник з ОП Олексій Арестович.

За його даними, глава держави зробив подання на звільнення Кривоноса ще кілька місяців тому.

"Зокрема Кривонос провалив підготовку законопроєкту про територіальну оборону, був відсторонений з позиції керівника робочої групи з підготовки закону і замінений генерал-полковником Ковалем", - пояснив Арестович.

Далі, за його словами, Сергій Кривонос "почав інтригувати" проти законопроєкту про тероборону.

Це можна вважати своєрідною відповіддю Арестовича, адже Кривонос згадував про нього у тому ж інтерв'ю "НВ" не з найкращого боку.

"Коли Арестович себе представляє як професіонала, військового експерта, - а яким взводом, якою ротою командував пан Арестович? Ніяким. А чому він тільки в серпні 2018-го пішов на війну? А чому пан Арестович не розкаже, як 8 листопада 2018 року він завів на мінне поле групу снайперів з Десни, де двоє загинули, а троє були тяжко поранені?" - запитував Сергій Кривонос.

У звітах штабу ООС ці події можна знайти за 10 листопада 2018 року: "У ході проведення заходів з недопущення проникнення ДРГ противника у проміжки між спостережними постами на Світлодарському напрямку, внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що був встановлений окупантами, 2 військовослужбовці Об'єднаних сил загинули, ще двоє - зазнали поранень".

Тоді загинули снайпер 40-го мехбатальйону 72 бригади Юрій Олійник та снайпер-інструктор з 169-го навчального центру "Десна" Роман Селіхов.

Олексій Арестович у коментарі "Лізі" назвав ці звинувачення Кривоноса "легендою" і пояснив, що не командував тією групою та не вів її.

Що каже Кривонос про звільнення

Автор фото, Сергій Кривонос

Сам Сергій Кривонос пов'язав своє звільнення з уже згаданим законопроєктом про територіальну оборону.

Раніше він повідомляв, що документ як концепція був готовий ще у жовтні минулого року, але Верховна Рада не ухвалила його досі - лише 16 грудня він був зареєстрований у парламенті.

За ним, війська територіальної оборони пропонують вивести зі складу ЗСУ в окреме військове формування. А також запроваджується новий вид служби - територіальна військова служба

"Оточення президента не дає мені можливість виконати обіцянку, яку дав мені президент, що ми зможемо з ним зустрітися і поспілкуватися про законопроєкт про тероборону", - нарікав тоді ще заступник секретаря РНБО 10 грудня у розмові з АрміяInform.

Він звинуватив певні сили у інтригах навколо законопроєкту та відзначив, що заступник Єрмака Роман Машовець хоче "затягнути процес в нікуди" і саботувати саму ідею.

"Можна звільнити людину з посади, але людину з людини не звільнити! Дякую президенту України, за новорічний подарунок", - написав він у Facebook все після звільнення.