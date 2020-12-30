Відсторонення Тупицького: у КС назвали указ Зеленського нікчемним і виконувати не будуть

Автор фото, КС

Конституційний суд відреагував на указ Володимира Зеленського, яким той намагається відсторонити на два місяці голову КС Олександра Тупицького.

З відповіді на сайті суду випливає, що КС вважає указ глави держави "юридично нікчемним" і не планує його виконувати.

А значить, голова КС Олександр Тупицький залишатиметься на своїй посаді.

"Юридично нікчемний" указ президента

Автор фото, Конституційний суд України Підпис до фото, Олександр Тупицький

У КС звертають увагу на те, що Конституція не дає права президенту відстороняти суддів КС і взагалі не передбачає можливості, щоб когось у Конституційному суді відстороняли.

Там також вважають помилковою логіку, за якою президент Зеленський обґрунтовує свій указ 154 статтею КПК. Ця стаття нібито дає йому право відстороняти тих посадовців, яких і призначає глава держави (свого часу Тупицького також призначав президент, хоча це був ще Янукович).

У КС кажуть, що це означало б "грубе порушення" єдиного статусу для всіх суддів Конституційного суду - адже окрім призначених президентом суддів там є також ті, кого призначила Верховна Рада і з'їзд суддів.

А значить, згаданий закон не можна поширювати на Конституційний суд.

"Отже, з конституційно-правової точки зору указ президента... є юридично нікчемним і не може підлягати виконанню", - вважають у КС.

І додають, що такі дії Володимира Зеленського "фактично є протиправним втручанням у діяльність судді КС…" і тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Конституційний суд нагадує, що основний закон забороняє виконувати "явно злочинне розпорядження чи наказ".

"Виходячи з цього, суддя КСУ О.Тупицький зобов'язаний продовжувати виконувати свої службові обов'язки відповідно до Конституції України та Закону України "Про Конституційний Суд України", а президент України - негайно скасувати свій указ…"

Як зазначається на сайті КС, таку відповідь підготував Правовий департамент Секретаріату Конституційного Суду України.

Що в указі Зеленського

Автор фото, Офіс президента

Указ про відсторонення голови КС Олександра Тупицького Володимир Зеленський підписав напередодні після засідання РНБО.

"Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи", - пояснив він.

Саме ж рішення в Офісі президента обґрунтовали 154 статтею Кримінально-процесуального кодексу про відсторонення з посади особи, яку підозрюють у злочині. Там є пункт, який дозволяє президенту за клопотанням прокурорів відсторонювати тих осіб, яких він призначає за Конституцією.

Це назвали тимчасовим заходом.

"Це не звільнення, це не припинення його повноважень судді, це тимчасовий захід, передбачений КПК України, статтею 154... Президент України діє у повній відповідності до своїх конституційних повноважень, відсторонюючи пана Тупицького від посади судді КСУ на два місяці", - вважає представник президента у КС Федір Веніславський.

Криза між КС і президентом

Проблеми між президентом Зеленським і КС виникли у кінці жовтня.

Тоді суд фактично скасував систему електронного декларування, чим завдав удару по всій антикорупційній реформі, а значить - і відносинах України з ЄС та МВФ.

Президент спробував розпустити Конституційний суд через парламент, але у конституційності такого рішення виникли сумніви у депутатів.

Тим не менше, президент Зеленський заявив, що так вдалося зупинити подальші сумнівні плани Конституційного суду.

Він також відзанчив, що Олександр Тупицький не може далі очолювати КС.

Конституційний суд наполягає, що діяв виключно за Конституцією та відстоював незалежність суддівської гілки влади.

Зрештою Верховна Рада поступово відновила систему електронного декларування з урахуванням рішення Конституційного суду та порад Венеціанської комісії.

Кримінальну відповідальність за недостовірне декларування повернули, але в'язниця порушникам більше не загрожує.