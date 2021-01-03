Що чекає на Україну та світ у 2021?

2020-й добігає кінця і людство вже не може цього дочекатися, адже рік видався важким у багатьох сенсах.

Ми з надією поглядаємо у 2021-й, сподіваючись, що він таки буде кращим. Що з'явиться вакцина, якої вистачить на всіх, і ми забудемо про коронавірус і повернемося до звичного життя.

Але вчені прогнозують, що боротьба із коронавірусом може стати не єдиним викликом для людства у наступному році.

Вони пророкують інші можливі пандемії, а також збільшення кількості психічних розладів - усе, як наслідок пандемії чинної. Чи справдиться це? Адже якщо 2020-й нас чомусь і навчив, так це тому, що нічого передбачити неможливо.