Китай ув'язнив людей, які намагалися втекти з Гонконгу на катері

Taiwanese and local Hong Kong residents march in Taipei holding placards in support of the 12 Hong Kong democracy activists

Автор фото, Getty Images

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Мешканці Тайваню вийшли на акцію протесту, вимагаючи від Китаю звільнення 12 активістів, які намагалися втекти з Гонконгу на цей острів

Десятьох активістів з Гонконгу, заарештованих у морі під час спроби втекти на Тайвань на швидкісному катері, засудили на строк від семи місяців до трьох років ув'язнення у китайських тюрмах.

Двох неповнолітніх із цієї групи втікачів повернули до Гонконгу.

Активістів спіймали у серпні, коли вони намагалися врятуватися після запровадження суворого закону про безпеку.

Випадок так званої "дванадцятки з Гонконгу" привернув увагу світової громадськості, зокрема, у зв'язку з поводженням із затриманими.

Народний суд округу Шеньчжень Яньтянь засудив 31-річного Тан Кайіна і 33-річну Квін Мун на три роки та два роки ув'язнення відповідно за організацію незаконного перетину кордону, йдеться в офіційному повідомленні.

Решту вісім активістів засудили до "більш м'якого покарання" - на сім місяців ув'язнення за незаконний перетин кордону, додається в ньому.

Двох неповнолітніх втікачів, яким зараз 17 і 18 років, передали в середу поліції Гонконгу.

Випадок викликав широку критику на тлі зростання побоювань щодо ліквідації свобод напівавтономної території.

Після взяття під варту у китайському місті Шеньчжень поряд з Гонконгом, активісти опинилися без зв'язку з родинами та адвокатами, яких вони найняли.

Після винесення вироку правозахисна група "Міжнародна амністія" заявила, що засудженим "загрожують тортури".

"Ці вироки, які оголосили після несправедливого судового розгляду, розкрили небезпеку, з якою стикається будь-яка людина, яка опинилася під судом в умовах китайської кримінальної системи", - йдеться у заяві регіонального директора Amnesty International в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Яміні Мішра.

Як їх затримали?

12 мешканців Гонконгу, яким на момент затримання було від 16 до 33 років, затримала у морі китайська берегова охорона вранці 23 серпня, у 70 км на південний схід від Гонконгу.

Більшості тих, хто був на борту катера, вже на той момент висунули звинувачення, пов'язані з масштабними протестами за демократію у Гонконгу в 2019 році. Це означало, що вони не могли покинути територію звичайним шляхом.

З минулого року Тайвань перетворився у притулок для активістів з Гонконгу, які рятуються від зростаючих репресій проти учасників протесту.

The Washington Post повідомляє, що сотні мешканців Гонконгу знайшли притулок на Тайвані, більшість з них прибуло легально літаками, але деякі використовували послуги контрабандистів, аби дістатися туди на човні.

Випадок з "дванадцяткою з Гонконгу" ще раз висвітлив зростаючу боротьбу активістів за демократію в у цьому місті, яке колись було ключовим притулком для біженців, що рятувалися від переслідувань у материковому Китаї.

Автор фото, Getty Images

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Активісти у Гонконгу вимагають звільнення засудженої на чотири роки за репортажі з коронавірусного Уханя журналістки Чжань Чжан та "дванадцятки з Гонконгу"

Протягом декількох місяців після арешту затриманих активістів без висунення звинувачень тримали під вартою у Шеньчжені.

Кілька тижнів тому китайська влада висунула звинувачення 10 членам цієї групи: вісьмох звинуватили в незаконному перетині кордону, що тягне за собою до двох років тюремного ув'язнення, а двом висунули більш серйозне звинувачення в організації незаконного перетину, що карається строком до семи років.

У понеділок підсудні постали перед судом. Слухання було закритим для іноземних журналістів і дипломатів, проте суд в офіційній заяві стверджує, що адвокати затриманих мали змогу виступити.

У середу китайська влада заявила, що 10 засуджених активістів визнали себе винними, а двоє неповнолітніх визнали, що вчинили правопорушення.

Адвокати активістів заявили, що вісім активістів, засуджених до менших строків тюремного ув'язнення, зможуть повернутися додому у Гонконг 24 березня, з огляду на вже відбутий термін утримання під вартою.

Вони також заявили, що вироки були занадто суворими і що звинувачення в організації перетину кордону не є обґрунтованим, повідомляє агентство AFP.

Автор фото, AFP

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Родичі затриманих на пресконференції у вересні

Якою була міжнародна реакція

За резонансною справою пильно стежили в Гонконгу та за кордоном.

Прихильники "дванадцятки з Гонконгу" виходили на акції протесту щонайменше у десяти містах світу - від Тайбею та Нью-Йорка до Аделаїди та Ванкувера.

За кілька годин до суду в понеділок посольство США в Китаї закликало "негайно звільнити" активістів.

"Їх так званий "злочин" полягав у втечі від тиранії, - заявив представник посольства США агенції AFP. - Комуністичний Китай ні на чому не зупиниться, аби завадити своєму народові шукати свободи в іншому місці".

Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь закликало США "негайно припинити втручання у внутрішні справи Китаю через питання Гонконгу".

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