Гігантський зсув ґрунту в Норвегії. Будинки під землею та евакуація

Автор фото, Reuters

Масштабний зсув ґрунту зруйнував будинки і спричинив евакуацію у норвезькому селищі Еррум, що за 25 км від столиці Осло.

Щонайменше десять людей постраждали, 21 зник безвісти, 500 евакуювали.

"Надходять драматичні повідомлення, ситуація серйозна", - заявив керівник операції з порятунку Роджер Петтерсен, додавши, що люди дзвонили в службу екстреної допомоги й казали, що їхні будинки "рухаються".

За повідомленнями, одна людина серйозно постраждала, деякі змогли зателефонувати родичам з проханням про допомогу.

Влада не виключає, що під завалами можуть залишатися люди.

"Ми не знаємо, чи ці люди у зоні зсуву, чи поїхали у відпустку, чи просто не можуть зв'язатися з поліцією", - кажуть правоохоронці про зниклих безвісти.

Автор фото, Reuters

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг висловила свої співчуття.

"Боляче спостерігати, як сили природи спустошили Еррум. Мої думки з тими, хто постраждав від зсуву", - написала вона у соцмережах.

Норвезька NRK повідомила, що недавні рясні опади, можливо, зробили ґрунт структурно-нестійким.

Зсув стався в середу вранці й, як повідомляють, охопив територію площею 210 кв кілометрів.