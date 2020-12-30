Катастрофа літака МАУ. Іран пообіцяв заплатити родичам загиблих. Теленовини BBC
У випуску:
- Компенсація за збитий літак МАУ. Скільки Іран виплатить родинам загиблих та чому саме зараз?
- Китайська вакцина для України. Чому уряд планує закупити препарат, тестування якого ще не закінчили?
- Британія затвердила оксфордську вакцину "AstraZeneca". Чи вона ефективна?
- Життя після COVID-19: що пандемія змінить безповоротно?
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