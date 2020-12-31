Матері активіста Шабуніна, якому спалили будинок, підклали вибухівку

Автор фото, UNIAN

Під дверима квартири матері відомого антикорупційного активіста Віталія Шабуніна виявили вибуховий пристрій з двох гранат.

Як повідомила Національна поліція, це сталось у багатоповерховому будинку в Рівному.

Пів року тому будинок пана Шабуніна біля Києва спалили невідомі. Поліція розслідує цю справу, проте керівник Центру протидії корупції нарікає на бездіяльність правоохоронців.

Минулого разу пан Шабунін пов'язував напад зі своєю діяльністю. Розслідувати атаки на антикорупціонерів тоді закликали посли західних країн в Україні.

"Якщо пристрій дійсно вибуховий, а так стверджує нацполіція, то маму збиралися вбити", - написав Віталій Шабунін.

Вибухівка у матері

"На першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку під дверима квартири виявили саморобний вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, він складається з двох гранат і чорної коробки. У квартирі мешкає матір громадського активіста Віталія Шабуніна", - повідомили пізно ввечері у поліції.

На сайті Національної поліції чітко назвали прізвище Шабуніна.

Автор фото, Національна поліція

У повідомленні рівненської поліції прізвище не називали, а вказали, що це 37-літній рівнянин, який 10 років мешкає в Києві та очолює організацію з протидії корупції.

Місцева поліція уточнила, що вибухівка схожа на гранати "Ф-1".

Ситуацію спочатку прокоментувала колега Шабуніна Дарина Каленюк.

Вона зауважила, що якраз у момент, коли у Рівному знайшли вибухівку, Шабунін оприлюднив пост щодо кримінальної справи проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Пан Шабунін стверджує, що поліція фальсифікує справу проти головного свідка обвинувачення у справі Татарова Максима Микитася, щоб соратник президента уник відповідальності.

Він наголосив, що до цього може бути причетний керівник МВС Арсен Аваков.

"Поки що не знаємо, чи вважати дві події вище збігом", - написала вночі Дарина Каленюк.

Поліція наполягає, що зібраних доказів проти Микитася у них вистачає і вони не фальсифіковані.

"Очевидно, що це мені такий "привіт", а не 69-річній літній жінці, яка вже майже нічого не бачить", - стверджує активіст.

Він вважає, що правоохоронна система неспроможна забезпечити вже навіть не справедливість, а елементарну безпеку своїх громадян.

За його словами, правоохоронна, судова та безпекова системи країни деградують з величезною швидкістю.

"І на все це політичний провід країни реагує, в кращому випадку, відосиками, в гіршому - захистом від покарання управлінців цих деградованих систем", - вважає Віталій Шабунін.

Спалили будинок

Автор фото, Національна поліція

23 липня зранку у керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна згорів дім у Бориспільському районі на Київщині. Тоді ніхто не постраждав.

Головною версією називали підпал, проте поліція не змогла знайти зловмисників та розкрити злочин.

Віталій Шабунін заявляв про неспроможність влади захистити громадських діячів.

Хто такий Віталій Шабунін:

у 2006 році став депутатом міськради Рівного;

балотувався до Верховної Ради у 2014 році під п'ятим номером у списку партії "Громадянська позиція";

у 2012 році створив Центр протидії корупції та очолив його;

серед напрямків діяльності організації: виявлення схем під час закупівлі ліків, контроль над держзакупівлями в цілому, ухвалення законопроєктів для протидії корупції. Центр ініціював розгляд законів про "Національне антикорупційне бюро України", про створення відкритого держреєстру бенефіціарних власників юридичних осіб та відкриття доступу до реєстрів майна;

представники організації і сам Віталій Шабунін послідовно критикували президента Петра Порошенка і членів його партії, президента Володимира Зеленського і його оточення;

головним джерелом фінансування Центру протидії корупції є уряд США;

опоненти дорікали Шабуніну високою зарплатнею і придбаним будинком під Києвом.