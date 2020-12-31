Помер "найсмертоносніший" серійний вбивця в історії США
У США на 80-му році життя помер Семюел Літтл - серійний вбивця, на рахунку якого, за даними ФБР, найбільша кількість жертв в історії країни.
Літтл пішов з життя в лікарні в штаті Каліфорнія, розповіли в місцевій пенітенціарній службі.
Він відбував довічне ув'язнення за вбивство трьох жінок. Проте за час відбування покарання він також зізнався у вбивстві 93 жінок в період між 1970 і 2005 роками.
Його жертвами переважно були секс-працівниці та наркозалежні.
Літтл, колишній боксер, спочатку бив жінок, а потім душив їх.
На тілах багатьох померлих не було очевидних ознак насильницької смерті, тому коли їх знаходили, то як причину смерті згодом вказували, приміром, передозування наркотиками - і ніколи не розслідували.
Частину жертв, у вбивстві яких зізнався Літтл, так і не знайшли.
Певний час правоохоронці сумнівалися в тому, що зізнання чоловіка є правдивими, проте минулого року все ж дійшли висновку, що вони "заслуговують довіри".
Також вони оприлюднили портрети жертв Літтла, які він намалював у в'язниці.
Літтла арештували у 2012 році у штаті Кентуккі - за справою про зберігання наркотиків, але згодом його перевезли до Каліфорнії, де поліція взяла в нього зразки ДНК.
На той момент в чоловіка вже була багата кримінальна біографія - він проходив за справами про пограбування та згвалтування по всій території США.
Результати аналізу його ДНК зрештою показали його причетність до трьох нерозкритих вбивств у Лос-Анджелесі в період між 1987 і 1989 роками.
Літтл не визнав провину, але був засуджений до трьох довічних ув'язнень без можливості вийти на свободу достроково.