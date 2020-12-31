Рептилоїди, прибульці, 5G: причиною вибуху в Нешвіллі могла бути теорія змови

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Американська поліція не виключає, що мотивом вибуху в Нешвіллі, який стався минулого тижня, могла бути віра нападника в теорії змови - зокрема, про рептилоїдів.

Сильний вибух у Нешвіллі стався 25 грудня, на католицьке Різдво. Зранку того дня невідомий підірвав "дім на колесах", припаркований у центрі міста.

Перед детонацією зловмисник, який перебував в автомобілі, увімкнув аудіозапис із попередженням про вибух, після чого з автівки почала лунати популярна в 1960-х роках пісня Петули Кларк "Downtown".

Незабаром пролунав вибух: він пошкодив кілька десятків будівель поблизу, повалив дерева і вивів з ладу комунікації - у штаті тривалий час із перебоями працювали інтернет і кабельне телебачення.

Відео з моментом вибуху оприлюднила поліція Нешвілла.

Жертвою вибуху став лише сам нападник, але троє людей, які перебували неподалік, отримали поранення.

Ідентифікувати особу зловмисника вдалося лише 27 грудня - за зразками ДНК на місці вибуху. Ним виявився 63-річний Ентоні Ворнер.

Це, втім, ніяк не допомогло зрозуміти мотиви його вчинку - поліція відповісти на це запитання не змогла.

При цьому знайомі та сусіди Ворнера характеризували його як ввічливу, але замкнену людину, яка багато працювала з комп'ютерами та електронікою.

Також, кажуть вони, Ворнер, наскільки їм відомо, не дотримувався якихось радикальних політичних ідей.

Усе це робило з'ясування мотивів нападу ще більш непростим.

Проте тепер в поліції з'явилася версія, що Ворнер був прихильником теорій змови - і саме це могло послугувати причиною вибуху.

Правоохоронці з'ясували, що він нібито сам висловлював деякі конспірологічні ідеї та прагнув "полювати на прибульців".

Зокрема Ворнер нібито вірив у відому теорію змови про рептилоїдів - замаскованих під людей ящіркоподібних прибульців, які правлять світом.

Також, вважають правоохоронці, чоловік міг вірити в теорії змови про технології 5G.

Поліція перевіряє усі ці версії як можливий мотив нападу.