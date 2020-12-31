У космос запустять перший дерев'яний супутник. Для чого це?

Джастін Гарпер

Кореспондент BBC News з питань бізнесу

Автор фото, SUMITOMO FORESTRY

Японія планує у 2023 році запустити в космос перший супутник, зроблений з дерева.

Супутник розробить університет Кіото спільно з японською лісозаготівельною компанією Sumitomo Forestry, що є частиною фінансово-промислової групи Sumitomo, заснованої 400 років тому.

Науковці досліджують різні породи дерева та проведуть експерименти, які покажуть, як той чи інший вид деревини "поводиться" в екстремальних умовах.

Фахівці сподіваються, що дерев'яні супутники допоможуть подолати проблему космічного сміття.

На думку вчених, вони згоратимуть, не падаючи на Землю та не забруднюючи атмосферу.

"Нас непокоїть те, що всі супутники, які повторно потрапляють в атмосферу Землі, згорають, утворюючи крихітні частки оксиду алюмінію, що плаватимуть у верхніх шарах атмосфери протягом багатьох років", - пояснив ВВС астронавт і професор університету Кіото Такао Дої.

"Це зрештою негативно вплине на стан довкілля. Наступним етапом буде розробка інженерної моделі супутника та створення моделі для тестового запуску", - додав професор Дої.

Як космонавт Дої відвідав Міжнародну космічну станцію в березні 2008 року.

Під час цієї місії він став першою людиною, що кинула в космос бумеранг, котрий спеціально розробили для умов мікрогравітації.

Матеріали для супутника розробляють на основі деревини з високою стійкістю до перепадів температури і сонячного світла.

Як повідомив BBC представник Sumitomo Forestry, деревина, яку вони використовують, є "технологічною таємницею".

Космічне сміття

Проблема космічного сміття стає дедалі більш серйозною в міру того, як в атмосферу запускають все більше супутників.

За даними Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), навколо Землі обертається близько шести тисяч супутників. З них приблизно 60 відсотків - космічне сміття.

За оцінками дослідницької компанії Euroconsult, якщо в цьому десятилітті щороку запускатимуть по 990 супутників, то до 2028 року на орбіті може перебувати 15 тисяч об'єктів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рештки старих апаратів є небезпечними через свою непередбачувану поведінку у космосі

SpaceX Ілона Маска вже вивела на орбіту понад 900 супутників Starlink і планує вивести ще тисячі.

Космічне сміття рухається з неймовірно високою швидкістю і може завдати шкоди об'єктам на своєму шляху.

На телескопах і супутниках часто виникають вм'ятини від попадання уламків, а в 2006 році шматочок сміття навіть вирвав чип з панелі Міжнародної космічної станції.