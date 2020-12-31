Китайський дослідник льодовиків зник у водоспаді - його затягло під кригу

Автор фото, DOUYIN

Популярний у Китаї блогер та еколог Ван Сянжун (Wang Xiangjun) з ніком "Льодовиковий бро", ймовірно, загинув у крижаному потоці, а його тіло затягнуло під кригу, кажуть рятувальники.

30-річний чоловік впав у крижану воду під час вивчення льодовикового водоспаду у Тибеті.

Це сталося ще 20 грудня й відтоді доля екоблогера достеменно невідома.

Його тіло не знайшли, але аккаунт "Льодовикового бро" у соціальних мережах підтвердив загибель, а підписники у десятках роликах висловлюють скорботу.

Також у соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як Ван Сянжун біжить біля підніжжя водоспаду, послизається, втрачає рівновагу та скочується у стрімкий потік крижаної води, після чого зникає.

Нещасний випадок стався у повіті Лхарі, що на півночі Тибету.

Рятувальники все ще намагаються знайти тіло дослідника.

Але один з них у коментарі газеті Global Times припустив, що чоловіка затягло під кригу й майже неможливо, щоб він вижив.

Адміністратори офіційної сторінки Вана Сянжуна у соцмережі Kuaishou на вихідних фактично підтвердили факт його загибелі.

"Мій брат… тепер назавжди залишиться у його улюбленому водоспаді. Сподіваюся, ніхто не буде хайпувати на його смерті та всі поважатимуть пам'ять про нього", - йдеться в опублікованій заяві.

"Все своє життя він був одержимий льодовиками та віддав їм своє життя. Це найкраще місце спочинку для нього", - додали адміни.

"Льодовиковий бро"

Автор фото, DOUYIN

Ван Сянжун став популярним завдяки своїм відео про вивчення льодовиків, у яких він намагався продемонструвати все більший вплив кліматичних змін.

Він народився у сільському районі провінції Сичуань, у родині фермерів.

Чоловік захопився льодовиками, коли випадково побачив засніжену гору на туристичній листівці.

Ван Сянжун побував на десятках льодовиків й постив багато відео зі своїх подорожей.

Ролики, на яких він видирався по крижаних схилах та захоплено вивчав льодовикові печери, швидко ставали вірусними.

За сім років він відзняв понад 70 льодовиків і його запросили виступити на Конференції ООН з питань зміни клімату минулого року, щоб він поділився своїми думками щодо танення льодовиків.

Саме під час подорожей він перейнявся ідеями поширення інформації про вплив змін клімату.

"Майже всі льодовики, які я бачив, відрізнялися від того, як ми їх звикли бачити на телефонах. Треба стояти безпосередньо перед льодовиками, щоб усвідомити, як швидко вони тануть", - розповідав Ван Сянжун китайській агенції "Сіньхуа" на початку цього року.

Китай - один із найбільших забруднювачів повітря вуглекислим газом на планеті, що призводить до глобальних змін клімату. Водночас там до 2060 року планують суттєву зменшити рівень забруднення.