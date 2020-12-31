Яка погода буде в новому році та де буде сніг

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У перший день 2021 року майже на всій території України будуть дощі.

Без опадів 1 січня буде лише на Луганщині та Донеччині. Але хмарно буде і там, передає Укргідрометцентр.

Все це наслідок теплого циклону, який йде з Атлантики.

На півдні та сході країни - туман і обмежена видимість на дорогах.

Автор фото, meteo.gov.ua Підпис до фото, Такою буде погода в Україні 1 січня

При цьому сніг, переважно мокрий, може бути лише на західній Україні.

"У Карпатах, в основному, та місцями на заході України, де трохи знизиться температура", - пише синоптик та ведуча "Погоди" на каналі "Еспресо" Наталка Діденко.

"Новорічної ночі невеликі "мінуси" можливі у східних областях та в Карпатах. На решті території +1+5 градусів", - додає вона.

"У Києві новорічної ночі очікується до +5 градусів, без істотних опадів, під ранок дощ, дійде циклон з фронтами, вдень буде вогко та тепло, до +7+9 градусів", - прогнозує Наталка Діденко.

Холодніша погода очікується з 4 січня, коли температура на півночі, сході та у центрі України опуститься нижче нуля.

Утім, справжнього снігу, за прогнозами Укргідрометцентру, не буде.

5 січня сніг з дощем знову прийде на західну Україну, а також у центр та на північ.