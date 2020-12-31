12-річна дівчинка хоче судитися з TikTok

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12-річна дівчинка з Британії вважає, що соцмережа TikTok незаконно використовує дані дітей, які завантажують своє відео на цей додаток. Тому вона хоче позиватися проти власників програми.

Суд дозволив позивачці залишитися анонімною, якщо справу дійсно розглядатимуть у суді.

Які конкретно у неї претензії, наразі невідомо.

Її позов підтримує Енн Лонгфілд - дитячий комісар Великої Британії (аналог дитячого омбудсмана в Україні).

Вона вважає, що TikTok збирає та використовує інформацію про дітей, щоб покращувати власні алгоритми щодо рекомендацій - так програма, на думку комісара, привертає увагу своїх юзерів та підвищує прибутки від реклами.

На попередньому слуханні у Високому суді Лондона пані Лонгфілд заявила, що в разі перемоги дівчинки її дані мають видалити з TikTok, що стане прецедентом.

Поки що ж суд лише дозволив 12-річній позивачці не розкривати свого імені, адже, на думку судді, вона може зазнати кібербулінгу зі сторони інших дітей та юзерів TikTok, якщо вони її ідентифікують.

Зокрема ризик може йти через "ворожу реакцію від інфлюенсерів соцмережі, які відчуватимуть загрозу для свого статусу чи заробітків".

Через шалену популярність по всьому світу популярні юзери TikTok заробляють великі статки на рекламі.

У TikTok заявляють, що мають "надійну політику" захисту дітей та не дозволяють використовувати соцмережу молодшим 13 років.

Якщо адміністратори виявляють, що акаунт ведуть молодші діти, то вони їх видаляють з усім контентом.

У 2019 році TikTok вже штрафували у США на 5,7 млн доларів через проблеми з дитячими даними.

Вже у цьому році додаток втратив 160 тис. доларів через аналогічний позов у Південній Кореї.

Автор фото, TikTok Підпис до фото, Були проблеми через TikTok і в Україні, але до судових позовів не доходило

TikTok все більше популярний серед молоді в Україні, де також виникали скандали, пов'язані з соцмережею. Зокрема, через відео танців кількох школярок на Чернігівщині біля меморіалу загиблим бійцям АТО, а у Харківському університеті внутрішніх справ курсантки танцювали для TikTok під шансон російської групи "Воровайки".

Щоправда, до позовів проти самої платформи TikTok в Україні не доходило.