Як світ відзначає кінець 2020 року

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Феєрверк у австралійському Сіднеї. Від нього не відмовилися, але спостерігати за ним радили все ж по телевізору

У багатьох країнах світу на час святкування Нового року вводяться жорсткі заходи в спробах стримати поширення інфекції.

Від Сіднея до Нью-Йорка заборонені масові гуляння та феєрверки.

Особливо серйозні заходи вживаються в Європі на тлі різкого зростання кількості заражених новим штамом коронавіурсу, який вважається особливо заразним.

В Україні ж жорсткий карантин запланований лише з 8 січня - на свята ж діють попередні правила щодо масок та соціальної дистанції.

Азіатсько-Тихоокеанський регіон

Автор фото, EPA Підпис до фото, Ліворуч новорічний натовп у Сіднеї минулого року, праворуч - 2020-го

Однією з перших Новий рік традиційно зустріла Австралія.

У Сіднеї дозволили феєрверк, але людей у порт, де він за традицією проходить, не пустили.

"Ми не хочемо, щоб святкування Нового року перетворилося в масове поширення зарази", - зауважила прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджіклян.

Більшість жителів Сіднея могли спостерігати за барвистим шоу вдома по телевізору - разом з друзями, але у товаристві не більше п'ятьох людей.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Китайські ліхтарі ніхто не забороняв

Щорічне світлове шоу в Пекіні вирішили в цьому році скасувати. По всьому Китаю святкування Нового року проходять стримано.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Ухань

А в Ухані, звідки, як вважаєтся, почалася пандемія, тисячі людей зібралися у центрі міста зі святковими кулями.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Японський імператор Нарухіто

В Японії, де кожен Новий рік імператор Нарухіто та інші члени монаршої сім'ї спілкуються з підданими, від такого тісного контакту вирішили відмовитися.

Автор фото, Getty Images

У Делі та кількох інших великих містах Індії ввели комендантську годину й інші жорсткі обмеження, щоб не дозволити великим натовпам людей збиратися разом.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нова Зеландія

І лише у Новій Зеландії, де завдяки жорсткому локдауну і закриттю кордонів вдалося уникнути поширення інфекції, всі новорічні плани залишилися в силі.

А як справи в Європі?

Автор фото, Reuters

Влада Франції мобілізувала 100 тис. поліцейських, які мають забезпечити дотримання комендантської години (вона вводиться з 8 вечора).

Така присутність правоохоронців на вулицях покликана запобігти скупченням людей.

У Парижі з вечора закривається половина ліній метро. Кафе, бари і ресторани по всій країні будуть закриті до нового року.

Автор фото, Getty Images

У Британії за добу було виявили рекордну кількість випадків зараження коронавірусом - більше 55,8 тис.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав британців бути свідомими і дотримуватися введених владою обмежень і правил.

"Це означає, що ви повинні уникати великих зібрань і не можете зустрічатися з родичами або друзями, якщо тільки вони не проживають разом з вами під одним дахом", - уточнив Джонсон.

Лондонська поліція також застерегла любителів свят від необдуманих вчинків, порадивши їм відсвяткувати Новий рік в затишку власного будинку.

Ірландія у четвер переходить в зону найвищого ризику, там можна буде їздити в гості і взагалі віддалятися від будинку більше ніж на п'ять кілометрів. Всі магазини і бізнеси, які не продають харчі та не надають послуги першої необхідності, також будуть закриті.

Автор фото, Getty Images

У Німеччині до 10 січня діє локдаун.

Влада заборонила продаж феєрверків і різко обмежила кількість людей, які можуть зібратися під одним дахом.

За словами міністра охорони здоров'я країни Єнса Шпана, Німеччина готується відзначити найтихіший в сучасній історії Новий рік.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Стадіон "Аякс" готовий до Нового року, але він його зустрічатиме пустим

У Нідерландах локдаун триватиме аж до 19 січня.

Там все ж відбудеться традиційний урочистий відлік останніх хвилин до Нового року, він буде проходити на футбольному стадіоні в Амстердамі, але за зачиненими дверима.

Автор фото, Getty Images

У Туреччині напередодні Нового року почався локдаун тривалістю чотири дні.

За океаном

У багатьох містах і штатах США також ввели жорсткі обмеження на новорічні святкування.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Кришталева куля на Таймс-сквер цього року впаде в тиші

На Таймс-сквер у Нью-Йорку, як завжди, відбудеться урочистий відлік часу і опуститься кришталева куля, що символізує настання Нового року, проте сама площа буде закрита для доступу публіки.

Феєрверки заборонені в більшості великих міст, включаючи Сан-Франциско і Лас-Вегас.