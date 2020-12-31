Як світ відзначає кінець 2020 року
У багатьох країнах світу на час святкування Нового року вводяться жорсткі заходи в спробах стримати поширення інфекції.
Від Сіднея до Нью-Йорка заборонені масові гуляння та феєрверки.
Особливо серйозні заходи вживаються в Європі на тлі різкого зростання кількості заражених новим штамом коронавіурсу, який вважається особливо заразним.
В Україні ж жорсткий карантин запланований лише з 8 січня - на свята ж діють попередні правила щодо масок та соціальної дистанції.
Азіатсько-Тихоокеанський регіон
Однією з перших Новий рік традиційно зустріла Австралія.
У Сіднеї дозволили феєрверк, але людей у порт, де він за традицією проходить, не пустили.
"Ми не хочемо, щоб святкування Нового року перетворилося в масове поширення зарази", - зауважила прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджіклян.
Більшість жителів Сіднея могли спостерігати за барвистим шоу вдома по телевізору - разом з друзями, але у товаристві не більше п'ятьох людей.
Щорічне світлове шоу в Пекіні вирішили в цьому році скасувати. По всьому Китаю святкування Нового року проходять стримано.
А в Ухані, звідки, як вважаєтся, почалася пандемія, тисячі людей зібралися у центрі міста зі святковими кулями.
В Японії, де кожен Новий рік імператор Нарухіто та інші члени монаршої сім'ї спілкуються з підданими, від такого тісного контакту вирішили відмовитися.
У Делі та кількох інших великих містах Індії ввели комендантську годину й інші жорсткі обмеження, щоб не дозволити великим натовпам людей збиратися разом.
І лише у Новій Зеландії, де завдяки жорсткому локдауну і закриттю кордонів вдалося уникнути поширення інфекції, всі новорічні плани залишилися в силі.
А як справи в Європі?
Влада Франції мобілізувала 100 тис. поліцейських, які мають забезпечити дотримання комендантської години (вона вводиться з 8 вечора).
Така присутність правоохоронців на вулицях покликана запобігти скупченням людей.
У Парижі з вечора закривається половина ліній метро. Кафе, бари і ресторани по всій країні будуть закриті до нового року.
У Британії за добу було виявили рекордну кількість випадків зараження коронавірусом - більше 55,8 тис.
Прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав британців бути свідомими і дотримуватися введених владою обмежень і правил.
"Це означає, що ви повинні уникати великих зібрань і не можете зустрічатися з родичами або друзями, якщо тільки вони не проживають разом з вами під одним дахом", - уточнив Джонсон.
Лондонська поліція також застерегла любителів свят від необдуманих вчинків, порадивши їм відсвяткувати Новий рік в затишку власного будинку.
Ірландія у четвер переходить в зону найвищого ризику, там можна буде їздити в гості і взагалі віддалятися від будинку більше ніж на п'ять кілометрів. Всі магазини і бізнеси, які не продають харчі та не надають послуги першої необхідності, також будуть закриті.
У Німеччині до 10 січня діє локдаун.
Влада заборонила продаж феєрверків і різко обмежила кількість людей, які можуть зібратися під одним дахом.
За словами міністра охорони здоров'я країни Єнса Шпана, Німеччина готується відзначити найтихіший в сучасній історії Новий рік.
У Нідерландах локдаун триватиме аж до 19 січня.
Там все ж відбудеться традиційний урочистий відлік останніх хвилин до Нового року, він буде проходити на футбольному стадіоні в Амстердамі, але за зачиненими дверима.
У Туреччині напередодні Нового року почався локдаун тривалістю чотири дні.
За океаном
У багатьох містах і штатах США також ввели жорсткі обмеження на новорічні святкування.
На Таймс-сквер у Нью-Йорку, як завжди, відбудеться урочистий відлік часу і опуститься кришталева куля, що символізує настання Нового року, проте сама площа буде закрита для доступу публіки.
Феєрверки заборонені в більшості великих міст, включаючи Сан-Франциско і Лас-Вегас.