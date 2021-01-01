Світ зустрів 2021 рік у масках і майже без людей на вулицях - фото
Світ зустрів початок 2021 року, але вечір 31 грудня в більшості міст світу виглядав зовсім не так, як зазвичай. Через пандемію коронавірусу масові святкування скасували, а в деяких країнах, де діють жорсткі карантинні обмеження, людям наказали відмовитися від галасливих компаній.
У тих місцях, де святкувати Новий рік дозволили, люди були в масках та дотримувались необхідних заходів безпеки.
Ми зібрали фото, як виглядав цей незвичайний Новий рік у різних куточках світу.
У Лондоні традиційний новорічний феєрверк на колесі огляду "London Eye" скасували. Замість нього в телеефірі ВВС показали феєрверки та лазерне шоу у кількох визначних місцях британської столиці.
При цьому 300 дронів малювали в небі різні фігури, що символізують події 2020 року, зокрема боротьбу з Covid-19 і Black Lives Matter - рух проти поліцейського насильства щодо темношкірих.
У Парижі влада вивела на вулиці тисячі поліцейських, щоб запобігти масовим святкуванням. Замість звичайних урочистостей піонер електронної музики Жан-Мішель Жар організував віртуальний концерт у соборі Паризької Богоматері, відтвореному за допомогою комп'ютерної графіки.
На Таймс-сквер у Нью-Йорку було багато конфетті, але без глядачів. Цього року тут відбувся концерт, на який запросили невелику групу борців з коронавірусом. Перед ними серед інших виступила співачка Глорія Гейнор, яка виконала свій хіт "I Will Survive" ("Я виживу").
У Токіо люди прийшли в храм Канда, щоб помолитися. Через пандемію кількість вірян, яким дозволили поклонитися святині, було обмежене.
У Китайському місті Ухань, де рік тому вперше виявили новий коронавірус, мешканці прийшли в центр у святкових костюмах з повітряними кульками, щоб зустріти Новий рік.
У Тайвані традиційні феєрверки, що знаменували початок 2021 року, відбулися при меншому скупченні людей, ніж зазвичай: людей закликали спостерігати за ними в інтернеті.
У Південній Кореї багато сімей обмежили урочистості святковою вечерею у колі сім'ї.
На Філіппінах люди зібралися в парку Маніли, щоб подивитися феєрверк. Влада закликала мешканців не збиратися великими групами.
У Гонконгу люди прийшли до бухти Вікторія, щоб зустріти прихід Нового року.
В ОАЕ емірат Рас-ель-Хайма влаштував грандіозний феєрверк.
У Дубаї прихід Нового року відзначили салютом на найвищій будівлі в світі - Бурдж-Халіфі.
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