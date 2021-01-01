Світ зустрів 2021 рік у масках і майже без людей на вулицях - фото

Автор фото, EPA Підпис до фото, Феєрверк у австралійському Сіднеї. Від нього не відмовилися, але спостерігати за ним радили все ж по телевізору

Світ зустрів початок 2021 року, але вечір 31 грудня в більшості міст світу виглядав зовсім не так, як зазвичай. Через пандемію коронавірусу масові святкування скасували, а в деяких країнах, де діють жорсткі карантинні обмеження, людям наказали відмовитися від галасливих компаній.

У тих місцях, де святкувати Новий рік дозволили, люди були в масках та дотримувались необхідних заходів безпеки.

Ми зібрали фото, як виглядав цей незвичайний Новий рік у різних куточках світу.

У Лондоні традиційний новорічний феєрверк на колесі огляду "London Eye" скасували. Замість нього в телеефірі ВВС показали феєрверки та лазерне шоу у кількох визначних місцях британської столиці.

При цьому 300 дронів малювали в небі різні фігури, що символізують події 2020 року, зокрема боротьбу з Covid-19 і Black Lives Matter - рух проти поліцейського насильства щодо темношкірих.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Цифри 2021 намалювали в небі за допомогою дронів

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Лазерне шоу в Лондоні

У Парижі влада вивела на вулиці тисячі поліцейських, щоб запобігти масовим святкуванням. Замість звичайних урочистостей піонер електронної музики Жан-Мішель Жар організував віртуальний концерт у соборі Паризької Богоматері, відтвореному за допомогою комп'ютерної графіки.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У новорічну ніч Єлисейські поля заповнили не святкувальники, а поліцейські авто

На Таймс-сквер у Нью-Йорку було багато конфетті, але без глядачів. Цього року тут відбувся концерт, на який запросили невелику групу борців з коронавірусом. Перед ними серед інших виступила співачка Глорія Гейнор, яка виконала свій хіт "I Will Survive" ("Я виживу").

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У Токіо люди прийшли в храм Канда, щоб помолитися. Через пандемію кількість вірян, яким дозволили поклонитися святині, було обмежене.

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У Китайському місті Ухань, де рік тому вперше виявили новий коронавірус, мешканці прийшли в центр у святкових костюмах з повітряними кульками, щоб зустріти Новий рік.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Пандемія коронавірусу почалася в Ухані

У Тайвані традиційні феєрверки, що знаменували початок 2021 року, відбулися при меншому скупченні людей, ніж зазвичай: людей закликали спостерігати за ними в інтернеті.

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У Південній Кореї багато сімей обмежили урочистості святковою вечерею у колі сім'ї.

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На Філіппінах люди зібралися в парку Маніли, щоб подивитися феєрверк. Влада закликала мешканців не збиратися великими групами.

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У Гонконгу люди прийшли до бухти Вікторія, щоб зустріти прихід Нового року.

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В ОАЕ емірат Рас-ель-Хайма влаштував грандіозний феєрверк.

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У Дубаї прихід Нового року відзначили салютом на найвищій будівлі в світі - Бурдж-Халіфі.

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