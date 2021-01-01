У Сибіру знайшли рештки носорога льодовикової доби, який ідеально зберігся

Автор фото, Reuters

У Сибіру знайшли рештки шерстистого носорога часів льодовикового періоду.

Тварину знайшли місцеві жителі поблизу притоки річки Тірехтях в Абійському районі Якутії.

За словами вчених, "туша випала через обвал берега внаслідок танення вічної мерзлоти".

Відзначають, що тіло тварини збереглося краще, ніж раніше знайдені екземпляри цього виду. У носорога збереглися всі кінцівки, частина внутрішніх органів, ріг і шерсть.

Тушу доправлять до Якутська, де науковці візьмуть зразки тканин і проведуть необхідні дослідження.

Автор фото, Reuters

За попередніми оцінками, носоріг жив у період плейстоцену, або льодовикової доби.

Валерій Плотніков, дослідник, що вивчав рештки, повідомив російським ЗМІ, що носорогу було три-чотири роки. Він, ймовірно, втопився.

У задній частині тулуба науковці виявили м'які тканини - можливо, статеві органи та частину кишківника, додав Плотніков.

"Зберігся і невеликий носовий ріг. Це рідкість, оскільки він швидко розкладається. Під час дослідження на ньому виявили стертості, тобто - носоріг ним активно користувався", - розповів пан Плотніков російському каналу "Якутія 24".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ріг носорога знайшли поруч із тілом

В останні роки в деяких частинах Сибіру вчені знайшли рештки мамонтів, шерстистих носорогів, кількох цуценят і дитинчат печерного лева.

У вересні минулого року дослідники заявили, що знайшли майже неушкоджену тушу ведмедя льодовикового періоду на острові Великий Ляховський на північному сході Росії.

Такі відкриття частішають, оскільки глобальне потепління призводить до танення вічної мерзлоти на великих територіях крайньої півночі та сходу Росії.