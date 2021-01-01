Adobe Flash офіційно "помер"

Кріс Фокс

Репортер з питань технологій

Автор фото, Getty Images/David Firth Підпис до фото, "Салатові пальці" - популярна серія флеш-анімацій авторства Девіда Ферта

Adobe Flash Player - колись популярний мультимедійний модуль, на який онлайн-контент спирався протягом багатьох років, офіційно припиняє роботу.

Створений у 1996 році Flash виходив за межі простого відтворення відео, він допомагав людям втілювати свої ідеї у форматі мультимедіа.

Але знайти своє місце в добу смартфонів йому не вдалося.

Adobe припинила підтримку Flash Player на операційній системі Windows 10.

Про це компанія попередила користувачів окремим повідомленням і закликала їх "негайно видалити Flash Player, щоб допомогти захистити свої системи".

А з 12 січня Adobe блокуватиме запуск будь-якого Flash-контенту.

Популярність

Коли з'явився Flash, більшість користувачів "виходили" в інтернет через модемне з'єднання, яке було дуже повільним за сьогоднішніми стандартами.

А Flash дозволяв вебдизайнерам і аніматорам створювати захопливий контент, який можна було завантажити відносно швидко.

Кінець "золотої доби"

Flash - це більше, ніж просто анімація. Він дозволяв вебсайтам на кшталт YouTube транслювати високоякісне відео.

У 2009 році Adobe хвалилася, що Flash Player "встановили на 99% усіх настільних комп'ютерів, під'єднаних до інтернету".

Але світ рухався у бік мобільних пристроїв, а Adobe повільно на це відреагувала.

Проти неї виступив Стів Джобс: перші айфони не використовували Flash.

У квітні 2010 року Джобс написав відкритий лист під заголовком "Думки про Flash", в якому пояснив, чому Apple не дозволяє запускати Flash на iPhone та iPad.

Автор фото, Reuters

Він стверджував, що Flash незручний у використанні на сенсорному екрані.

Але головною причиною антипатії Джобса до Flash була проблема з безпекою цього продукту.

На зміну Adobe Flash Player прийшли нові стандарти на кшталт HTML5, які дозволяють робити те саме без інсталяції додаткових плагінів.

Великі бренди, такі як Facebook, Netflix і YouTube, вже транслювали відео на смартфони без Flash, а в листопаді 2011 року Adobe припинила розробку Flash для мобільних пристроїв.

У 2015 році Apple за замовчуванням відключила модуль у своєму веббраузері Safari, а Google Chrome почав блокувати деякі фрагменти Flash-контенту.

Flash-спадщина

У липні 2017 року Adobe оголосила про припинення підтримки Flash в 2020 році. Це поставило під загрозу цілий пласт цифрової культури, яка хоч і застаріла, але мала право залишитися в історії мережі.

І рятувати від знищення флеш-ігри зголосилися ентузіасти.

Автор фото, Zynga Підпис до фото, Розробник Zynga заявив, що закриє гру Farmville у Facebook через припинення підтримки Adobe Flash Player. На піку популярності FarmVille мала мільйони користувачів

У листопаді "архів інтернету" (The Internet Archive) почав зберігати на своєму сайті флеш-анімацію та ігри. Вони працюють на емуляторі Ruffle, а авторам проєктів пропонують завантажити свої роботи на сайт самостійно, щоб зберегти їх в історії.

Adobe випустила останнє заплановане оновлення для Flash і подякувала всім, хто користувався і створював контент Flash Player останні два десятиліття.

"Ми хочемо скористатися моментом, щоб подякувати всім нашим клієнтам і розробникам, які використовували та створювали дивовижний контент для Flash Player протягом останніх двох десятиліть, - заявили в Adobe. - Ми пишаємося тим, що Flash відіграв найважливішу роль у розвитку вебконтенту, зокрема анімації, інтерактивності, аудіо та відео".

Як я можу видалити Flash з мого комп'ютера?

Adobe виклала на своєму вебсайті інструкції з видалення Flash з комп'ютерів Windows та Mac.

"Видалення Flash Player допоможе захистити вашу систему, оскільки Adobe не планує випускати оновлення чи патчі безпеки після завершення терміну підтримки", - попереджає компанія.