Україна евакуювала з таборів у Сирії двох українок та їхніх сімох дітей

Автор фото, President.gov.ua

Україна в новорічну ніч евакуювала з таборів біженців у Сирії двох українок та їхніх сімох дітей. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Двоє жінок - Алімє та Заріфє та семеро їхніх дітей вчора вночі приземлилися у Києві і зараз знаходяться у безпеці. Незабаром вони зможуть повернутись до сімей та родичів", - розповіла у Facebook деталі перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

В МЗС відзначають, що евакуйовані три роки провели у Сирії в таборах закритого типу в надзвичайно складних умовах. До цивільного життя в Україні жінок та їхніх дітей адаптуватимуть за участі Меджлісу кримськотатарського народу.

В Офісі президента повідомили, що ще в червні 2019 року була утворена робоча група з повернення громадян України, які опинилися в таборах біженців у Сирії. За участі СБУ їх перевіряли на причетність до злочинів бойовиків "Ісламської держави".

"За результатами тривалих перевірок контррозвідка СБУ не виявила фактів причетності цих громадян до терористичної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Через бойові дії у Сирії та пандемію, процес евакуації затягнувся.

Автор фото, president.gov.ua

За словами чиновників, наразі триває робота з повернення інших громадян України, зокрема, кримських татар, які опинилися в таборах біженців у Сирії. Їх точну кількість не називають.

Журналіст ТСН.Тиждень Андрій Цаплієнко, який висвітлював евакуацію, повідомив у Facebook, що рік тому майже сорок громадянок України та їхніх дітей знайшли в страшних умовах у таборах для родин бойовиків "Ісламської держави" у Сирії.

"Українки благали повернути їх додому. І ось ми повертаємось, з нами до Києва сьогодні вилітають 9 звільнених людей, більшість з яких зовсім малюки. Решту наших співвітчизниць перевезуть найближчим часом", - розповів журналіст 31 грудня.

Як повідомляє ТСН, одна з українок, що повернулася до України в новорічну ніч - родом з Кременчука, інша - з Криму. Вони з дітьми перебували у таборі для родин бойовиків аль-Хоул, в якому мешкають 70 тисяч людей у приміщеннях, призначених для 11 тисяч. 95% мешканців табору - жінки та діти.

За даними ТСН, очікується евакуація до України загалом 57 людей.