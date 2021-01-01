Засновник Alibaba Джек Ма втратив $11 млрд за 2 місяці і опинився під прицілом китайської влади

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Проблеми в Джека Ма почалися у жовтні 2020 року

У китайського магната Джека Ма не було хорошого кінця року.

Співзасновник Alibaba, однієї з найбільших бізнес-імперій Китаю, втратив майже 11 мільярдів доларів з кінця жовтня, коли влада посилила контроль над його компанією та іншими великими технологічними конгломератами. Про це повідомляє BBC News Mundo.

У 2020 році статки Джека Ма сягнули 61,7 мільярда доларів, і він наблизився до того, щоб знову стати найбагатшою людиною у Китаї.

Однак потім його власний капітал зменшився до 50,9 млрд доларів, згідно з рейтингом мільярдерів Bloomberg, який помістив його на четверте місце в рейтингу.

Проблеми у бізнесмена почалися, коли зірвалася одна з його великих угод - IPO, тобто перша публічна продажа на біржі акцій заснованої мільярдером компанії Ant Group,

На початку листопада все було готово до найбільшого IPO в історії, але все пішло не так, як планувалося.

Від цього заходу відмовилися в останній момент на вимогу китайських фінансових регуляторів.

Деякі аналітики інтерпретували цю подію як спробу китайського уряду контролювати зростання таких гігантів, як Ant Group та самого мільярдера Джека Ма, який, за словами журналіста BBC у Сінгапурі Тімоті Макдональда, має звичку робити незручні заяви.

"Ма перетворився з символу потенціалу Китаю та його технічного прогресу в загрозу", - каже він.

Магнат ймовірно викликав гнів китайської влади, коли публічно критикував контрольовані державою китайські банки, порівнюючи їх з "ломбардами", які не прагнуть до інновацій.

Сила цифрових фінансів

Для Ant Group, конгломерату, який швидко розширювався за останні роки, відтепер все ускладнилося.

Найпопулярніший сервіс Ant - Alipay - розпочав свою діяльність як платформа електронних платежів Alibaba. Вона тримала гроші покупців в довірчому управлінні доти, поки вони не отримували товар, придбаний в інтернеті.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джек Ма публічно критикував китайські банки, контрольовані державою, і називав їх "ломбардами", в яких немає потягу до інновацій

Alipay зіграла важливу роль у зростанні Alibaba. Зараз в Китаї її використовують частіше, ніж кредитні карти.

Коли IPO компанії Джека Ма зупинили, фондова біржа у Гонконгу заявила, що це сталося через те, що Ant Group "може не відповідати стандартам і вимогам прозорості", і припустила, що "нещодавні зміни" в нормативному середовищі цифрових фінансів могли стати перешкодою.

"Це був великий бізнес. Але я не думаю, що Китай піде на будь-яку угоду. Вони не збираються піддавати свою фінансову систему ризику", - вважає Дрю Бернштейн, директор фірми Marcum Bernstein & Pinchuk, яка консультує китайські компанії.

Недобросовісна конкуренція?

Кілька днів тому Центральний банк Китаю наказав реорганізувати діяльність Ant Group Джека Ма, аби компанія "виправила" ситуацію, що склалася з її позиками, страхуванням та послугами з управління капіталом.

За словами заступника керівника Народного банку Китаю Пан Гоньшеня, регулятори аналізують "погане корпоративне управління Ant Group", ігнорування компанією певних правил та її методи, спрямовані на те, щоб перемогти своїх конкурентів. Все це робиться, як стверджує чиновник, заради уникнення недобросовісної конкуренції.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Alipay - найбільш популярний сервіс Ant Group

Ant Group повідомила, що створить робочу групу щодо "виправлення" і повністю виконає вимоги регуляторів.

У той час як деякі експерти вважають, що це новий тиск з боку регуляторів і Джек Ма став їхньою мішенню, інші стверджують, що реформа фінансового сектора є довгостроковою політичною метою уряду, яка виходить за рамки компанії лише цього бізнесмена.

Хоча компанія працює як найбільший платіжний сервіс у Китаї з понад 730 мільйонами користувачів Alipay щомісяця, саме кредитна практика компанії, схоже, викликає найбільше занепокоєння у регулюючих установ.

Джек Ма - не один такий

Хоча Джек Ма опинився у центрі уваги, він не єдиний з китайських бізнесменів зіткнувся з новими заходами чиновників.

Сектор фінтеху, схоже, перебуває під прицілом китайських регуляторів.

Автор фото, Empics Підпис до фото, Хоча Джек Ма опинився у центрі уваги, він - не єдиний, хто опинився під прицілом китайських регуляторів

Деякі фірми вже коригують свою діяльність, ймовірно, щоб передбачати можливі нові правила в цьому секторі економіки.

Наприклад, JD Digits, Tencent, Baidu і Lufax припинили продаж процентних депозитів на своїх платформах після того, як влада змусила Ant Group зробити те ж саме.