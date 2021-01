Пісня Last Christmas очолила британський чарт. Через 36 років після виходу

Автор фото, Sony Music

Один з головних різдвяних хітів, пісня Last Christmas дуету Wham, очолила британський чарт через 36 років після першого релізу.

Про це свідчать дані Official Charts Company, яка складає хіт-парад.

Це сталося у четверту річницю смерті музиканта Джорджа Майкла - одного з учасників Wham.

За тиждень, з 25 по 31 грудня, продали 40 149 копій, ще 9,2 млн прослуховувань принесли стрімінгові сервіси.

Таким чином, Last Christmas у різдвяному чарті випередила пісню All I Want For Christmas Is You Мераї Кері, яка посідала перше місце на початку грудня. Відрив становив лише 714 копій.

"Це фантастичний результат для Last Christmas. Приклад Wham показує, наскільки британці люблять свою різдвяну класику", - заявив керівник Official Charts Company Мартін Телбот.

"Я дуже радий і трохи здивований. Мені приємно, що культова різдвяна композиція Last Christmas, нарешті, отримала звання "номер один". Це данина поваги Джорджу, він би цим дуже пишався", - написав у Twitter другий учасник Wham Ендрю Ріджлі.

Автор фото, PA

Пік популярності дуету Wham припав на середину 1980-х років. Сингл Last Christmas вийшов у грудні 1984 року.

Тоді він провів п'ять тижнів на другому місці британського хіт-параду, поступившись благодійному синглу Do They Know It's Christmas? проєкту Band Aid, у якому брав участь і Джордж Майкл.

За три десятиліття Last Christmas неодноразово повертався у топ-10, але ніколи не підіймався на перше місце.

Цього разу пісня побила ще один рекорд - часу, який їй знадобився, щоб посісти перше місце. Попередній - 33 роки і чотири місяці - належав синглу (Is This The Way To) Amarillo англійського музиканта Тоні Крісті, який очолив чарт у 2005 році.

Як повідомляє Official Charts Company, у топ-40 минулого тижня потрапили 28 пісень на різдвяну тематику.

