Новий штам Covid-19: кількість хворих може зрости вдвічі

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Нове дослідження підтвердило, що новий штам Covid-19 набагато заразніший, ніж попередня версія вірусу.

Вчені з Імперського коледжу Лондона дійшли висновку, що індекс репродукції нового штаму коронавірусу, який шириться Британією, може бути вищий, ніж індекс репродукції звичайного штаму на 0,4-0,7 одиниці.

Як стверджують дослідники, на перший погляд, цей показник не дуже відрізняється від індексу репродукції основного штаму, але насправді значно змінює ситуацію в гіршу сторону.

Це означає, що кожні 10 інфікованих новим штамом Covid-19, найімовірніше, заразять ще додатково від 4 до 7 людей.

Якщо в листопаді в Британії індекс репродукції основного штаму становив 0,9, а за два-три тижні після впровадження локдауну - 0,6, то з новим штамом ці цифри становили б 1,6 і 1,3 відповідно.Це означає, що при тих самих заходах кількість заражень була б щонайменше вдвічі вища.

Професор Аксель Ганді з лондонського Імперського коледжу сказав, що різниця між типами вірусів "дуже значна".

"Є величезна різниця в тому, наскільки легко поширюється новий штам, - сказав він BBC News. - Це найсерйозніша зміна вірусу від початку епідемії".

Перші результати показали, що вірус швидше поширюється серед людей молодше 20 років, особливо серед дітей середнього шкільного віку.

Але найсвіжіші дані свідчать, що він охопив усі вікові групи, розповів професор Ганді, який був членом дослідницької групи.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кожні 10 інфікованих новим штамом Covid-19, найімовірніше, додатково заразять від 4 до 7людей, кажуть вчені

Більше обмежень

Професор Джим Нейсміт з Оксфордського університету сказав, що нові результати вказують на те, що дуже скоро знадобляться ще суворіші обмеження.

"Дані Імперського коледжу Лондона - це наразі найкращий аналіз, який вказує на те, що наші попередні заходи у боротьбі з новим штамом виявились неефективними. Вони не знизили показник R до рівня нижче 1.

Простіше кажучи, якщо ми не знайдемо нових рішень, новий штам не спинить ходи. Буде більше хворих, більше інфекцій, госпіталізацій і більше смертей".

Число R - це середній показник того, скільки людей інфікує одна людина. Якщо R перевищує одиницю, це означає, що вірус поширюється, і кількість інфікованих зростає. Відповідно, якщо R менше за 1, кількість хворих поступово знижується.

У Британії, за оцінками вчених, число R становить близько 1,1-1,3.

Висновок нового дослідження свідчить, що листопадовий локдаун в Англії, яким би важким він не був для багатьох людей, не зупинив поширення мутованого вірусу. І це справді лякає, вважає кореспондент ВВС Палаб Гош.

Показник захворюваності почне падати, коли вакцинують достатню кількість людей. Новий рік приніс з собою надію на нормальне життя і новий тип вірусу, з яким всім нам доведеться боротися найближчими днями й тижнями, додає Гош.

Професор Лоуренс Янг з університету Ворика вважає, що перші висновки досліджень вказують на те, що мутація вірусу не ставить під загрозу ефективність вакцин.

"Варіанти вірусу існують з початку пандемії і є продуктом природного процесу, за допомогою якого віруси розвиваються та пристосовуються до своїх господарів у міру їхньої реплікації".

Більшість цих мутацій не впливають на поведінку вірусу, але в дуже рідкісних випадках можуть покращити здатність вірусу інфікувати та /або стати більш стійким до імунної відповіді організму".

Зрозуміло, що для остаточних висновків потрібні подальші дослідження. Але попередні результати свідчать, що вакцина проти коронавірусу має працювати й проти нового штаму, вважає Лоуренс Янг.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Cвіт не оговтався від старого штаму коронавірусу, як занепокоєння викликає поява нового.

Новий штам коронавірусу назвали VUI-202012/01.

За інформацією британського міністерства охорони здоров'я, він з'явився на південному сході Англії ще у вересні, але активно поширюється з середини листопада.

У тих районах, де виявили мутацію VUI-202012/01, коронавірус розповсюджувався швидше.

Однак поки немає свідчень того, що VUI-202012/01 більш смертоносний.