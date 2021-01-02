Перша за 70 років "федеральна" страта жінки у США відбудеться попри все. Чим вона завинила

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Лізу Монтгомері мають стратити 12 січня 2021 року

Попри опір адвокатів у США скасували відтермінування першої за 70 років страти жінки на федеральному рівні. Відтак, Лізу Монтгомері мають позбавити життя за жорстоке вбивство 12 січня.

Ліза Монтгомері в 2004 році у штаті Міссурі задушила вагітну жінку, після чого вирізала та викрала її дитину.

Якщо вирок буде виконано, Монтгомері стане першою жінкою, страченою за майже 70 років на федеральному рівні.

Страту Монтгомері спочатку призначили на восьме грудня 2020 року, але відклали після того, як її адвокати захворіли на Covid-19.

Потім Федеральне бюро в'язниць перенесло виконання покарання на 12 січня.

Однак адвокати Монтгомері заявили, що дата страти не може бути визначена, поки діє відтермінування.

Тоді суд підтримав її адвокатів, але першого січня колегія суддів дійшла висновку, що директор Федерального бюро в'язниць діяв відповідно до закону.

Юристи Монтгомері заявили, що подадуть клопотання про те, щоб судді переглянули своє рішення.

Останньою жінкою, яку стратив уряд США, стала Бонні Гіді. Вона померла в газовій камері в штаті Міссурі 1953 року, повідомляє американський Інформаційний центр смертної кари.

До президентства Дональда Трампа останнього разу страти в США проводилися 17 років тому. В 2019 році Трамп наказав повернути смертну кару.

Страта Монтгомері має відбутися лише за кілька днів до вступу на посаду обраного президента Джо Байдена.

Байден, який впродовж десятиліть був затятим прихильником смертної кари як сенатор штату Делавер, тепер заявляє, що домагатиметься припинення федеральних страт, щойно обійме посаду президента.

Хто така Ліза Монтгомері?

Згідно з пресрелізом Міністерства юстиції, у грудні 2004 року Ліза Монтгомері приїхала з Канзасу до дому Боббі Джо Стіннет у штаті Міссурі, нібито для того, щоб придбати цуценя.

"Зайшовши до будинку, Монтгомері напала на Стіннет, яка була на восьмому місяці вагітності, і душила її, поки жертва не втратила свідомість", - йдеться у повідомленні.

"Потім кухонним ножем Монтгомері розрізала Стіннет живіт, що змусило її прийти до тями. Почалася боротьба, і Монтгомері задушила Стіннет до смерті. Потім Монтгомері витягла дитину з тіла Стіннет, взяла її з собою і намагалася видати за свою власну".

У 2007 році присяжні визнали Монтгомері винною у федеральному викраденні, що призвело до смерті, і одноголосно рекомендували смертний вирок.

Водночас адвокати Монтгомері кажуть, що вона в дитинстві зазнала пошкодження мозку внаслідок побиття, і тому психічно нездорова, тож не має бути страчена.

Страти на рівні штатів та на федеральному рівні - у чому різниця?

За системою правосуддя США злочини можуть розглядати або у федеральних судах - на національному рівні, або в судах штатів - на регіональному рівні.

Певні злочини, такі як підробка валюти або поштові крадіжки, автоматично розглядають на федеральному рівні, як і випадки, коли США є стороною у справі або ж порушена Конституція.

Смертну кару на рівні штатів та на федеральному рівні заборонили рішенням Верховного суду 1972 року, який скасував усі наявні закони про смертну кару.

Рішення Верховного суду від 1976 року дозволило штатам відновити смертну кару, а у 1988 році уряд ухвалив закон, який знову дозволив її також і на федеральному рівні.

За даними Інформаційного центру смертної кари, з 1988 по 2018 рік у федеральних справах до смертної кари засудили 78 осіб, але стратили лише трьох.