Конгрес США ухвалив оборонний бюджет попри вето Трампа. Чому це важливо для України

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Конгрес США подолав вето президента Дональда Трампа, яке той наклав на проєкт оборонного бюджету країни на 2021 фінансовий рік.

Щоб ухвалити це рішення Сенат зібрався 1 січня. Раніше аналогічне рішення ухвалила Палата представників. За скасування вето проголосував 81 сенатор, проти - 13. Необхідно було дві третини голосів законодавців верхньої та нижньої палат Конгресу.

Перед початком дебатів лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл сказав, що налаштований рішуче і зробить все, щоб проєкт оборонного бюджету ухвалили.

У проєкт оборонного бюджету на 2021 рік закладено 740 млрд доларів.

Також документ передбачає військову допомогу Україні на 250 млн доларів та посилення санкцій проти компаній, що беруть участь у страхуванні та ліцензуванні російських проєктів газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік".

Що не сподобалося Трампу?

Трамп, який незабаром поступиться своєю посадою Джо Байдену, хотів внести зміни до деяких положень проєкту, що стосуються національної безпеки. Загалом документ він назвав подарунком Росії та Китаю.

Трампу, зокрема, не сподобалося, що в документі передбачалося обмеження на виведення американських військ з Афганістану та європейських країн, а також пропозиція перейменувати деякі військові бази, названі на честь воєначальників, які воювали за рабовласницький Південь під час громадянської війни в США.

"На жаль, цей закон не охоплює найважливіші заходи щодо захисту національної безпеки, — сказав Трамп. - У тому числі в ньому є норми, які не виявляють поваги до наших ветеранів, до нашої військової історії і суперечать наміру адміністрації віддавати Америці пріоритет в питаннях національної безпеки і зовнішньополітичних дій ".

Також він хотів внести положення про відповідальність соцмереж.

Після того як його вето подолали, Трамп написав в Twitter: "Наш Сенат з республіканською більшістю упустив можливість позбутися параграфа 230, який наділяє великі технологічні компанії необмеженою силою. Жахливо!!!"

Чому Конгрес зважився на такий крок?

За американськими законами, акти, які ухвалює Конгрес, повинен підписати президент. Коли американський лідер заперечує проти того чи іншого закону, він може накласти на нього вето. Якщо після цього законопроєкт знову підтримають дві третини членів обох палат Конгресу, вето вважається подоланим і закон набуває чинності.

Якби Конгрес не подолав вето Трампа на закон про військові витрати, це був би перший випадок за останні 60 років, коли оборонний бюджет США не набув би чинності.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі, яка представляє Демократичну партію, заявила, що вето Трампа є прикладом вражаючого нехлюйства, через яке виникає загроза безпеці країни, і яке демонструє неповагу до волі двопартійного Конгресу.

"У той час, коли наша країна стала ціллю великої кібератаки, дуже складно зрозуміти причини президентської безвідповідальності", - заявила вона.

Деякі радники президента відмовляли його від вето.