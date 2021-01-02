"Людина-амфібія" Володимир Коренєв помер від коронавірусу

Помер актор Володимир Коренєв, який зіграв головну роль в радянській пригодницькій стрічці "Людина-амфібія". 20 червня минулого року актор відсвяткував 80-річчя.

Причиною смерті, за словами доньки актора, став коронавірус.

"Перед смертю він лежав в "червоній зоні" з коронавірусом", - повідомила Інтерфаксу Ірина Коренєва.

Володимир Коренєв народився в Севастополі.

У 1961 році, ще студентом останнього курсу, молодого красеня запросили на роль Іхтіандра у фантастичному фільмі "Людина-амфібія" за однойменним науково-фантастичним романом Олександра Бєляєва.

17-річна Анастасія Вертинська, яка виконала головну жіночу роль у фільмі, до того моменту вже встигла прославитися роллю Ассоль в "Червоних вітрилах", а ось 21-річного Коренєва на той момент ще ніхто не знав.

Ця роль юнака, здатного жити і дихати під водою, прославила його.

Він активно знімався в радянських та російських фільмах та серіалах, грав у театрі.