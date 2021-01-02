На Україну чекає аномально теплий січень

Автор фото, Getty Images

Січень цього року в Україні буде значно тепліший, ніж зазвичай.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Середньомісячна температура складе 0-4 градусів морозу. На півдні навіть вище - 1-3 градуси тепла.

Це на 2-2,5 градуса вище середньої температури у січні за багато років до цього, зазначає Укргідрометцентр.

Кількість опадів натомість буде у межах середніх багаторічних значень - 27-59 мм, в Карпатах подекуди до 75 мм.

Зазвичай у січні в Україні температура в середньому була в межах 1-6 градусів морозу. На сході та в Карпатах було ще холодніше - 7-8 градусів морозу.