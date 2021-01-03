Біткоїн побив рекорд у $30000. Чи довго триватиме зростання?

Автор фото, AFP Підпис до фото, Вартість біткоїна стрімко зростала впродовж 2020

Вперше за історію свого існування біткоїн коштує понад 30000 доларів. Лише за один день - 2 січня - криптовалюта подорожчала на 10%.

Місяць тому, на початку грудня його вартість становила майже 20000 доларів.

За 2020 рік біткоїн подорожчав у майже чотири рази, - попит на нього формують інвестори, які шукають швидких прибутків. Деякі аналітики вважають, що вартість біткоїна може і надалі зростати, особливо на тлі здешевлення долара.

Ще у березні минулого року курс долара зростав, а інвестори розглядали його як надійний напрямок для вкладення капіталів. Проте стимулювальний пакет від Федерального резерву на підтримку економіки під час пандемії спричинив падіння курсу головної світової валюти. Під кінець року втрати долара були найбільшими від 2017.

Водночас експерти нагадують і про нестабільність вартості біткоїна.

Попередній стрибок біткоїна припав на кінець 2017, коли його вартість перевищила 20000 доларів. Але він так само швидко знецінювався, сягнувши "дна" у 3300 доларів.

У жовтні 2020 голова Банку Англії Ендрю Бейлі застеріг від використання біткоїну як засобу платежів. "Якщо відверто, то я не бачу, що біткоїн має внутрішню вартість, - заявив пан Байлі. - Він може мати зовнішню вартість через те, що люди хочуть його купити". Він також додав, що "дуже нервує" через людей, які використовують біткоїн для розрахунків, наголосивши, що інвестори мають усвідомлювати усі ризики від надзвичайної волатильності криптовалюти.