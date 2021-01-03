Іран нагадав світу про ядерну програму. Він планує підвищити рівень збагачення урану до 20%

Автор фото, EPA Підпис до фото, Після виходу США з ядерної угоди Іран підвищив збагачення урану до 4,5%

Іран заявив, що хоче почати збагачувати уран до 20% - про свій намір ісламська республіка оголосила під кінець президентства Дональда Трампа, який вивів США з міжнародної угоди з Іраном, та в річницю вбивства американцями головного ідеолога зовнішньої політики Ірану, який відповідав за військові операції на Близькому сході, Касема Сулеймані.

Рішення про підвищення до 20%, про яке Іран повідомив Міжнародне агентство з атомної енергії, буде найсерйознішим порушенням домовленостей з боку Ірану. 20-відсоткового збагачення замало для створення ядерної бомби, але це значно перевищує рівень, передбачений угодою від 2015 року, - нижче 4%.

Спроба тиску

Низка дипломатів та експертів вважають, що рішення про підвищення рівня збагачення урану є спробою чинити тиск на США та домогтися скасування американських санкцій - і робиться це напередодні інавгурації нового президента США Джо Байдена 20 січня.

Однак, як відзначають експерти, рішення Ірану довести збагачення урану до 20% з великою часткою ймовірності ускладнить переговорний процес, націлений на повернення до ядерної угоди 2015 року.

Що таке угода з Іраном?

Так званий Спільний всеосяжний план дій (СВПД) у 2015 році підписали шість країн (США, Росія, КНР, Велика Британія, Франція та Німеччина) з метою обмежити іранську ядерну програму.

У 2018 році президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з угоди та відновлення санкцій проти Ірану. Після цього Тегеран почав поступово скорочувати зобов'язання щодо СВПД.

Від Джо Байдена, який в січні офіційно стане 46-м президентом США, чекають, що той відновить членство країни в угоді з Іраном.

Наразі Іран збагачує уран до 4,5%. Це вище рівня, передбаченого у багатосторонній угоді, де вказано, що він не повинен перевищувати 3,67%. Рішення про збільшення рівня збагачення ухвалили в Тегерані після того, як з угоди в односторонньому порядку вийшли США.

Відповідь на смерть "батька ядерної програми Ірану"

На початку грудня іранський парламент ухвалив закон, який забороняє допуск інспекторів ООН на ядерні об'єкти Ірану та наказує уряду відновити програму збагачення урану до 20%, якщо санкції щодо країни не будуть ослаблені протягом двох місяців.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Фахрізаде, вбитий в кінці листопада, був найвідомішим фізиком-ядерником Ірану та високопосадовим офіцером Корпусу вартових ісламської революції

Згідно з новим законом, Тегеран може відмовитись від виконання договору про нерозповсюдження ядерної зброї та переглянути деякі пункти ядерної угоди.

У документі також зазначено, що Іран вироблятиме на рік не менше 120 кг урану, збагаченого до 20%, а також протягом року інсталює по тисячі додаткових центрифуг на ядерних об'єктах у Натанзі й Фордо.

Парламент ухвалив цей закон за кілька днів після загибелі іранського вченого-ядерника Мосхена Фахрізаде, якого називали одним з батьків ядерної програми Тегерана. Як повідомляли державні ЗМІ Ірану, в кінці листопада вченого важко поранили "під час сутичок між його командою безпеки та терористами". Науковця доправили до лікарні, де він невдовзі помер від отриманих поранень.

Іран вже порушив деякі умови угоди у відповідь на рішення Дональда Трампа у травні 2018 року вийти з ядерної угоди (як "неефективної" та такої, що не відповідає інтересам США) і запровадити щодо Тегерану економічні санкції.

Відповідно до умов ядерної угоди 2015 року, Іран може збагачувати уран до 3,67%. Припускають, що до оголошення про підвищення збагачення урану до 20% Тегеран тримав цей рівень в межах 4,5%. Такий уран зазвичай використовують як паливо для АЕС.

Для створення атомної бомби потрібен уран, збагачений до 90%, але коли вже є 20-відсотковий уран, який зазвичай використовують у дослідницьких ядерних реакторах, технологічно виготовити ядерну зброю легше.

Таким чином, рішення про підвищення збагачення урану до 20% - це найсерйозніше порушення домовленостей з боку Ірану з моменту підписання ядерної угоди в 2015 році.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Нещодавно іранська влада інсталювала на заводі в Натанзі партію зі 174 центрифуг другого покоління IR-2m

Раніше міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф відкинув пропозицію нової адміністрації США зняти санкції з Тегерана та повернутися до умов ядерної угоди, якщо Іран почне суворо дотримуватися її умов.

За словами Заріфа, перш ніж зможуть відбутися нові переговори, Америка має виконати власні зобов'язання та повернутися до договору 2015 року.

Нещодавно іранська влада встановила на підземному заводі у Натанзі, який, як вважають, здатен витримувати практично будь-які ракетно-бомбові удари, партію зі 174 центрифуг другого покоління IR-2m і планує встановити там ще дві партії потужних центрифуг на додаток до 5060 центрифуг першого покоління IR- 1.

Загалом на підприємстві у Натанзі можна розмістити понад 50 тисяч центрифуг.

Напруженість

Відзначають, що напередодні річниці загибелі Касема Сулеймані в регіоні зросла напруженість.

У суботу голова корпусу вартових ісламської революції Хуссейн Саламі заявив, що Іран готовий рішуче відповісти на будь-які дії ворога. Цю заяву він зробив під час виступу перед іранськими військовослужбовцями, що дислокуються на острові Абу-Муса у Перській затоці.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, 2 січня 2020 року внаслідок американського авіаудару загинув Касем Сулеймані - головний ідеолог зовнішньої політики Ірану, який відповідав за військові операції на Близькому Сході

CNN з посиланням на джерело у розвідувальних службах США повідомляє, що за останні дві доби Іран значно підвищив рівень боєздатності деяких морських сил в районі Перської затоки.

В останніх дні грудня два американських бомбардувальники B-52 Stratofortress виконали безперервний політ з території США в район Близького Сходу до кордонів Ірану і назад.

Також з кінця листопада у водах Перської затоки перебував американський авіаносець USS Nimitz. Як повідомляють американські ЗМІ, цього тижня виконувач обов'язків міністра оборони США Крістофер Міллер наказав екіпажу авіаносця повертатися додому.

Міністр закордонних справ Мохаммед Джавад Заріф минулого четверга звинуватив Дональда Трампа у спробі сфабрикувати "привід для війни". Ця заява пролунала після того, як Трамп звинуватив Тегеран в обстрілі посольства США в Багдаді 20 грудня минулого року.