П'єра Кардена поховали у Парижі в труні за його власним дизайном

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Дизайнер був піонером не лише моди, але й маркетингу

У Парижі попрощались з легендарним французьким кутюр'є П'єром Карденом.

Він пішов з життя 29 грудня на 99-му році життя.

Кардена вважають одним з останніх дизайнерів, що пережили "золотий вік" моди.

Поховали кутюр'є на міському кладовищі Монмартр. На церемонії були присутні тільки родичі та друзі модельєра.

Чорну труну покійного прикрашав меч його власної конструкції, лезо якого нагадувало ножиці, вплетені у вушко голки, наперсток і котушку з нитками.

Могила Кардена розташована поруч з його колишнім партнером Андре Олівером, який помер у 1993 році.

П'єтро Костанте Карден народився у 1922 році в Італії, незабаром після народження його родина переїхала до Франції.

У 25 років почав працювати у не менш відомого дизайнера Крістіана Діора. У 48 років заснував свій власний дім моди.

За свою 70-річну кар'єру Карден здійснив революцію у світі fashion - розворушив його своїм футуристичним дизайном "космічної ери" та сукнями-бульбашками.

П'єр Карден помер у лікарні в Неї-сюр-Сен на заході Парижа. Про це повідомили члени його родини.

"Ми всі пишаємося його наполегливістю, амбіціями і сміливістю, які він демонстрував протягом всього свого життя", - йдеться в заяві близьких дизайнера.

Новина про смерть Кардена викликала багато емоцій у світі моди: французький дизайнер Жан-Поль Готьє подякував йому за те, що "відкрив двері в моду і здійснив мою мрію".