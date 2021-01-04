Гігантський зсув ґрунту в Норвегії. Рятувальники знайшли сімох загиблих, пошуки тривають

Автор фото, Getty Images

Норвезькі рятувальники виявили тіла сімох людей, які померли внаслідок масштабного зсуву ґрунту в селищі неподалік Осло, що стався минулого тижня.

Чотири тіла знайшли у п'ятницю та суботу, ще три - в неділю. Ще кілька людей досі вважаються зниклими безвісти.

Рятувальники продовжують пошукову операцію, але визнають, що шанси на те, що комусь із них вдалося вижити дуже низькі.

Наразі владі вдалося ідентифікувати особи п'ятьох загиблих, серед них - 40-річний чоловік та його дворічна донька.

Ще десятеро людей отримали травми різного ступеня важкості.

Масштабний зсув ґрунту стався в селищі Еррум, що у 25 кілометрах від Осло, минулої середи, 30 грудня.

Рятувальники розповідали, що того дня їм почали надходити повідомлення від мешканців селища, які заявляли, що їхні будинки "рухаються".

Зрештою близько 30 будинків виявилися зруйнованими, деякі з них звалилися у гігантське провалля.

Близько 900 людей встигли евакуюватися з селища.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Влада припускає, що причиною зсуву, вірогідно, стали рясні опади, які зробили ґрунт структурно-нестійким.

Це ж заважало рятувальникам провести швидку рятувальну операцію - пробиратися по такому ґрунту та шукати можливих жертв дуже непросто.

В Еррумі вже побували король і королева Норвегії, які висловили співчуття родинам загиблих та постраждалих.

"Мені важко знайти слова, бо це абсолютно жахливо", - заявив король Гаральд.