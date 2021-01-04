Загадкова смерть українки в Туреччині. Що відомо

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На початку січня в Туреччині, неподалік Бодруму виявили тіло 25-річної українки Христини Новицької.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, жінку знайшли в її будинку - в кайданках і з пакетом на голові.

Першою на сполох забила мати жінки, яка тривалий час не могла з нею зв'язатися.

За інформацією видання Egeyön, мати зателефонувала сусідам доньки і ті зрештою викликали поліцію.

Коли слюсар відчинив двері до помешкання Новицької, то побачив жінку з пакетом на голові. Її руки були скуті кайданками.

Правоохоронці розпочали розслідування, тіло українки відправили до Інституту судової медицини, аби встановити причини смерті.

В українському МЗС вже підтвердили загибель Новицької - кажуть, тримають ситуацію на контролі.

"Консульство України в Анталії перебуває в контакті із турецькими правоохоронними органами, які проводять розслідування, та рідними загиблої громадянки. Українські дипломати в Туреччині тримають справу на особливому контролі", - йдеться в повідомленні відомства.

Обставини смерті Новицької лишаються незрозумілими - поліція розглядає різні версії.

При цьому низка турецьких ЗМІ поширюють інформацію про те, що правоохоронці нібито не виключають варіант самогубства - попри те, що жінку знайшли з кайданками та пакетом на голові.

Як пише видання Milliyet, така версія виникла через те, що помешкання українки було замкнене зсередини, а усі вікна оснащені залізними решітками.

Одним із останніх, хто бачив Новицьку живою, за даними ЗМІ, є охоронець житлового комплексу, де вона мешкала - це було ще 30 грудня.

Чоловік згадує, що вона була привітною і її поведінка ніяк не натякала на те, що щось може бути не так.

В українському МЗС кажуть, що наразі вживають заходів для репатріації тіла до України.